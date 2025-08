Marcos Galperin no se calló nada y destruyó a Alpine tras las demoras en boxes que dañaron a Franco Colapinto

El empresario y director ejecutivo de Mercado Libre, uno de los principales apoyos detrás del corredor nacional, no ocultó su frustración tras los hechos protagonizados en el box de Alpine y rápidamente disparó con todo contra la escudería.

Franco Colapinto y su frustración con la carrera en Alpine

Una vez finalizada la carrera, el argentino dialogó con la prensa y mostró sus sensaciones tras la carrera en Hungría: “Hay que verlo ahora con los ingenieros en el box. No fue mala la largada en sí, pero no tenía nada de grip atrás, había ganado un puesto y después perdí muchos. Perdimos mucho tiempo. Una carrera para el olvido, no teníamos mal ritmo, fue un desastre”.