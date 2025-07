Franco Colapinto: "No tengo la confianza que tenía el año pasado, y eso en F1 se paga caro"

Lewis Hamilton reveló por que eligió no tener pareja mientras compita en la F1: "No quiero arrepentirme"

“Si me remonto a Imola, creo que fue casi mi mejor fin de semana. Era la primera vez con el auto, la primera vez con el equipo… y fue cuando mejor anduve. No tiene sentido”, dice. Y ese sinsentido es lo que lo inquieta.

Embed - "OJALÁ HABER TOCADO FONDO Y AHORA IR PARA ARRIBA": COLAPINTO, MANO A MANO antes del #HungarianGP

La frustración no viene de una falta de talento. Ya demostró su nivel cuando debutó en Williams y sorprendió en Azerbaiyán. El problema ahora es más profundo, no se siente parte del auto. “Desde el principio dije que me falta confianza con el auto, me cuesta girar, meterlo en las curvas. No tengo la confianza que tenía el año pasado, y eso en F1 se paga caro”, explica con claridad.