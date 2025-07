Lewis Hamilton reveló por que eligió no tener pareja mientras compita en la F1: "No quiero arrepentirme"

El piloto de 40 años explicó que el entorno de la Fórmula 1 dificulta la estabilidad emocional: " Este mundo es muy difícil para las relaciones con alguien. Si me enamorase, ¿cómo haría que funcione? Es muy complicado, sobre todo en el mundo actual. Veo a otros pilotos y me pregunto cómo se las arreglan: algunos tienen hijos, están casados, tienen novias”.

“Durante los últimos diez años, me he centrado en mi rendimiento. Y cuando me retire, podré hacer lo que quiera. Mientras compito, me concentro en mi salud, mi bienestar, mi salud mental y mi técnica de conducción. Quiero ser el mejor ingeniero posible y también el mejor compañero de equipo. Ese es mi principal objetivo: ganar”, sentenció el actual piloto de Ferrari.