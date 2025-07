Lionel Messi le gritó el gol en la cara y luego tuvo un inesperado gesto con Matías Cóccaro

"Después del partido vino a pedirme disculpas. Obviamente, eso habla de lo que es el tipo. El tipo ganó todo y no sé qué edad tiene, con 37 o 38 años está impecable y vino y me lo gritó. Uno se da cuenta de que el loco quiere seguir ganando”, confesó Cóccaro que se quedó con un verdadero trofeo... la camiseta del capitán argentino.

Embed LO QUE PASÓ EN LA CANCHA, AHÍ SE QUEDÓ: el Zorro Cóccaro apareció en zona mixta con la camiseta que le dio Lionel Messi tras el Inter Miami vs. Atlas por la #LeaguesCup. pic.twitter.com/fA0FmBHjJq — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 31, 2025

Este pedido de disculpas fue aceptado por Matías Cóccaro, quien fue consultado sobre lo que sintió ante el grito de gol por parte de Messi: “Y la verdad es que no puedo decirle nada. ¿Qué voy a decirle? Es el mejor de la historia y cuando veo un tipo así… La verdad es que con él me callo la boca. Con ningún otro jugador, ¿eh? Pero con él me callo la boca. Y con Suárez, que es mi ídolo. Con Leo, ¿qué voy a decir? No puedo decir nada. En ese sentido, respeto, sacarse el sombrero y callarse la boca”, sentenció.

El gran debut de Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul tuvo su debut con Inter Miami, disputando 90 minutos en gran forma y aseguró que “espera que sea la primera de muchas victorias”, luego del agónico triunfo del elenco rosa.

En declaraciones televisivas posteriores al encuentro, el "Motorcito" expresó: “la recepción de mis compañeros había sido estupenda. Hay algunos que ya conozco (como el caso de Lionel Messi, con quien comparte equipo en la Selección argentina, y Luís Suárez, con quien jugó en el Atlético de Madrid). No quería más que ayudar al equipo desde el lugar del que me tocó”.

Embed ️Rodri De Paul tras su debut: "Estoy muy feliz en el club, ojalá sea la primera victoria de muchas." pic.twitter.com/HTHCfwGjPl — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 31, 2025

Recordemos que el Inter Miami pagó 15 millones de euros por los servicios de De Paul y que el jugador no realizó ningún tipo de prácticas con el primer equipo debido a que no tenía la habilitación correspondiente. Sin embargo, una vez llegado a tiempo la autorización, el entrenador Javier Mascherano no dudó en incluirlo desde el arranque.

El próximo duelo de Messi y compañía será el duelo del próximo sábado ante el Necaxa de México en la segunda jornada de la Leagues Cup 2025. Dicho duelo tendrá lugar en el Chase Stadium desde las 20:00.