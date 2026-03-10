De Michael Schumacher a Oscar Piastri: todos los ganadores del GP de China antes del desafío de Colapinto

Tras el 14° puesto en Australia, el piloto de Pilar llega a un trazado histórico donde Mercedes domina pero Oscar Piastri es el último campeón.

Franco Colapinto ya palpita su segunda presentación de la temporada 2026 en la Fórmula 1. El Gran Premio de China aparece como el escenario ideal para que el piloto de Alpine deje atrás el resultado de Melbourne y sume sus primeros puntos, en un circuito donde el argentino nunca ha competido anteriormente.

El debut en Australia dejó sensaciones encontradas para el joven bonaerense. Aunque el ritmo del auto permitió pelear posiciones, Colapinto finalizó en la decimocuarta posición tras recibir una penalización de "stop and go" durante la carrera. Este castigo no fue producto de un error de manejo, sino de una sanción aplicada al equipo tras la sesión de clasificación.

Franco Colapinto, piloto de Alpine. El dominio histórico de Mercedes y el regreso tras la pandemia Este fin de semana, el piloto argentino se enfrenta a un trazado que se incorporó al calendario en 2004 con victoria de Rubens Barrichello para Ferrari. Para Colapinto, la adaptación rápida será vital en un escenario que ha coronado a leyendas como Michael Schumacher en 2006 y Fernando Alonso en 2005 y 2013.

El mecanismo de las penalizaciones "stop and go" explica por qué un piloto con buen ritmo puede quedar fuera de la zona de puntos en cuestión de segundos. Esta sanción obliga al conductor a entrar a boxes, detenerse por completo durante diez segundos y volver a salir sin poder realizar cambios en los neumáticos ni cargar combustible. Al aplicarse en Melbourne debido a irregularidades del equipo detectadas post-clasificación, Colapinto perdió el contacto con el pelotón central, transformando una carrera con potencial de puntos en una lucha por recuperar terreno desde el fondo.

El historial del GP de China muestra una hegemonía marcada por la escudería Mercedes, que ganó seis de las ocho carreras disputadas entre 2012 y 2019, la mayoría gracias a Lewis Hamilton. El evento sufrió un parate de cuatro años entre 2020 y 2023 por la pandemia de Covid-19, retomando su actividad recién en 2024 con un triunfo de Max Verstappen.