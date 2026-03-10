De Michael Schumacher a Oscar Piastri: todos los ganadores del GP de China antes del desafío de Colapinto

Franco Colapinto ya palpita su segunda presentación de la temporada 2026 en la Fórmula 1. El Gran Premio de China aparece como el escenario ideal para que el piloto de Alpine deje atrás el resultado de Melbourne y sume sus primeros puntos, en un circuito donde el argentino nunca ha competido anteriormente.
El dominio histórico de Mercedes y el regreso tras la pandemia
Este fin de semana, el piloto argentino se enfrenta a un trazado que se incorporó al calendario en 2004 con victoria de Rubens Barrichello para Ferrari. Para Colapinto, la adaptación rápida será vital en un escenario que ha coronado a leyendas comoMichael Schumacher en 2006 y Fernando Alonso en 2005 y 2013.
El mecanismo de las penalizaciones "stop and go" explica por qué un piloto con buen ritmo puede quedar fuera de la zona de puntos en cuestión de segundos. Esta sanción obliga al conductor a entrar a boxes, detenerse por completo durante diez segundos y volver a salir sin poder realizar cambios en los neumáticos ni cargar combustible. Al aplicarse en Melbourne debido a irregularidades del equipo detectadas post-clasificación, Colapinto perdió el contacto con el pelotón central, transformando una carrera con potencial de puntos en una lucha por recuperar terreno desde el fondo.
El historial del GP de China muestra una hegemonía marcada por la escudería Mercedes, que ganó seis de las ocho carreras disputadas entre 2012 y 2019, la mayoría gracias a Lewis Hamilton. El evento sufrió un parate de cuatro años entre 2020 y 2023 por la pandemia de Covid-19, retomando su actividad recién en 2024 con un triunfo de Max Verstappen.
En la edición más reciente, disputada en 2025, el australianoOscar Piastri de McLaren se quedó con el primer lugar. Colapinto llega a Shanghái con el objetivo de demostrar que su Alpine tiene la consistencia necesaria para superar el historial de un trazado que nunca perdonó los errores logísticos o técnicos.