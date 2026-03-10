10 de marzo de 2026 - 09:20

Ni las lanchas se salvan: el nuevo choque de Franco Colapinto en China

Video. El piloto argentino está en Shanghái para disputar la segunda carrera de la temporada de Fórmula 1 y tuvo un percance en su paseo.

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, protagonizó un momento insólito durante su estadía en China en la previa del Gran Premio que se correrá este fin de semana. En uno de los videos que compartió en sus redes sociales, el joven corredor aparece manejando una lancha por uno de los canales de Shanghái cuando, en un descuido, termina chocando contra un puente.

En las imágenes publicadas en su cuenta de Instagram se ve el instante en que la lancha avanza a baja velocidad y Colapinto intenta pasar por debajo de la estructura. Sin embargo, calcula mal la altura y la embarcación impacta contra el puente sin lograr atravesarlo.

El episodio generó risas inmediatas entre quienes lo acompañaban en el paseo.

El piloto también compartió otros momentos de su recorrida por la ciudad. Mientras caminaba por las calles de Shanghái, se acercó a conversar con algunas personas que pasaban por la zona y les mostró su clásico termo con referencias a la Argentina. Durante el intercambio mencionó palabras como “Messi”, “Argentina”, “Dios” y “gol”, en alusión al capitán de la selección Lionel Messi, con la intención de generar alguna reacción.

La escena terminó siendo desopilante: ninguno de los transeúntes parecía reconocer de qué hablaba el piloto y las caras de desconcierto quedaron registradas en el video.

Su llegada al aeropuerto también llamó la atención de los fanáticos locales. Colapinto apareció con un piluso azul y amarillo con el escudo de Boca Juniors y se detuvo a firmar autógrafos durante varios minutos. Incluso recibió muñecos y pequeños regalos de seguidores chinos que lo esperaron pese a la diferencia horaria.

Cronograma de la F1 en China

El argentino ya se prepara para la actividad en pista del Gran Premio de China de Fórmula 1. Para los fanáticos en Argentina, el cronograma obligará a madrugar por la diferencia horaria con Asia.

  • Viernes 13 de marzo: Prácticas libres 1 a las 0.30
  • Viernes 13 de marzo: Clasificación Sprint a las 4.30
  • Sábado 14 de marzo: Carrera Sprint a las 0.00
  • Sábado 14 de marzo: Clasificación principal a las 4.00
  • Domingo 15 de marzo: Carrera principal a las 4.00
