Ni las lanchas se salvan: el nuevo choque de Franco Colapinto en China

Video . El piloto argentino está en Shanghái para disputar la segunda carrera de la temporada de Fórmula 1 y tuvo un percance en su paseo.

Ni las lanchas se salvan: el choque que sufrió Franco Colapinto en China

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, protagonizó un momento insólito durante su estadía en China en la previa del Gran Premio que se correrá este fin de semana. En uno de los videos que compartió en sus redes sociales, el joven corredor aparece manejando una lancha por uno de los canales de Shanghái cuando, en un descuido, termina chocando contra un puente.

En las imágenes publicadas en su cuenta de Instagram se ve el instante en que la lancha avanza a baja velocidad y Colapinto intenta pasar por debajo de la estructura. Sin embargo, calcula mal la altura y la embarcación impacta contra el puente sin lograr atravesarlo.

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, protagonizó un momento insólito durante su estadía en China en la previa del Gran Premio que se correrá este fin de semana.



El episodio generó risas inmediatas entre quienes lo acompañaban en el paseo.

El piloto también compartió otros momentos de su recorrida por la ciudad. Mientras caminaba por las calles de Shanghái, se acercó a conversar con algunas personas que pasaban por la zona y les mostró su clásico termo con referencias a la Argentina. Durante el intercambio mencionó palabras como “Messi”, “Argentina”, “Dios” y “gol”, en alusión al capitán de la selección Lionel Messi, con la intención de generar alguna reacción.

La escena terminó siendo desopilante: ninguno de los transeúntes parecía reconocer de qué hablaba el piloto y las caras de desconcierto quedaron registradas en el video.