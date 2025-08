Lando Norris rompió el hechizo de Leclerc y se quedó con un GP de Hungría donde Franco Colapinto quedó 18°

Por otro lado, Franco Colapinto vivió una de sus peores carreras en la escudería , donde perdió cuatro lugares en la primera curva, al no poder combatir con la tracción de su monoplaza, quedando sin pista. Para colmo de males, en la vuelta 14, el pilarense ingresó a boxes para cambiar de neumáticos medios a duros, pero la parada fue demasiado larga, pasando a 7 segundos de demora, debido a problemas en uno de sus neumáticos traseros.

Embed Yo conté mucho más q 7 segundos eh, pero como no se contar no opino!! pic.twitter.com/6EBurs3sSp — Juan Cruz Alvarez (@Juanito77ok) August 3, 2025

"Oh my God", se lo escuchó decir al argentino tras la mala parada de su equipo. Pero eso no sería todo, ya que cuando transitaba su mejor etapa de la carrera, restando cada vez más segundos a Ocon y resistiendo los embates de Antonelli, fue convocado a su segunda parada en boxes y otra vez el equipo se demoró más de 7 segundos, sentenciando la carrera del pilarense y colocándolo a un último lugar que era imposible de remontar y que pudo sortear gracias a una penalización a Gasly, tras un incidente con Sainz.