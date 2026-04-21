Boca: Adam Bareiro contó lo que tenía pensado si le hacía un gol a River

Adam Bareiro pasó sin pena ni gloria por River, para luego emigrar sin siquiera convertir goles. Sin embargo, tuvo su revancha en la Liga Profesional con la camiseta de Boca , que lo contrató y logró sacarle una mejor versión futbolística. Ahora, el atacante confesó lo que habría hecho si le convertía al Millonario.

En diálogo con ESPN, el delantero contó detalles de la recepción que tuvo del plantel Xeneize, y elogió a sus referentes. “Vine a Boca con muchas ganas. Me ayudó mucho cómo me recibieron los compañeros. Cuando tenés referentes como Paredes y Merentiel, que te enseñan lo que es Boca, te motiva. Siempre voy con perfil bajo y a sumar desde el primer día. Es un grupo muy sano que se está acostumbrando a ganar y se propone cosas más grandes”, lanzó.

Para Bareiro, uno de los elementos centrales que lo convencieron para formar por Boca fueron los comentarios positivos de Juan Román Riquelme. "Siempre dije que los elogios de Román generan cosas ", aportó. El otro es la relación sentimental de su esposa con el club."Mi mujer es muy fanática de Boca. Cuando estábamos negociando me pedía que no le diga nada porque no quería ilusionarse. Cuando tomamos el vuelo para venir estaba muy contenta".

Metiéndose en el partido que disputó ante River Plate en el Monumental, el atacante confirmó que mantuvo una charla con Gonzalo Montiel, compañero en el Millonario, sobre lo que iba a hacer Paredes en la pena máxima. " En el penal le pregunté a Montiel si sabía a dónde lo iba a patear Paredes. Me dijo que sí y le dije que el tema era que lo agarre", expresó.

Adam Bareiro redobla la apuesta ante River: "Tenía un festejo, quedará para el próximo"

River vs Boca Leandro Paredes festeja el gol de penal con el que le dio el triunfo a Boca en el Monumental. Gentileza

Luego de que el capitán anote el gol, todos corrieron a abrazarlo. En ese instante, llamó la atención la decisión de Bareiro de hacer el mismo festejo. El jugador lo explicó: "Me sumé al festejo de Lea. Era un gol muy importante. Yo lo había hecho antes que él en Copa Argentina. Cuando lo vi me sumé".

En relación a lo que sintió al jugar contra sus antiguos compañeros, el delantero tiró que esperaba el duelo con ansias. “Apenas llegué a Boca miré el fixture para ver cuándo jugábamos con River. Igual la gente me lo repetía todo el tiempo. Por suerte me pude sumar bien al club y estoy rindiendo como quería".

Redoblando la apuesta, Bareiro aseguró que tenía un festejo preparado por si se hacía presente en el marcador. "Si hacía un gol tenía algunas cosas pensadas. Yo tengo mi festejo clásico, que es dedicárselo a mi mujer. No quería besarme el escudo, pero uno nunca sabe cómo va a reaccionar en el momento. Quedará para el próximo Superclásico”, adelantó.