14 de abril de 2026 - 17:38

A menos de 1 mes de estar en pareja: el regalo millonario que Alejandro Garnacho le dio a su nueva novia

El jugador argentino habría gastado una gran suma para su nueva pareja, con quien mantiene un vínculo intermitente y a distancia.

Alejandro Garnacho admitió su culpabilidad por conducir a 80 km/h en Carrington.

Alejandro Garnacho admitió su culpabilidad por conducir a 80 km/h en Carrington.

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Por Redacción Espectáculos

Alejandro Garnacho volvió a quedar en el centro de la polémica mediática por su relación con Adriana Lobaz. En las últimas horas trascendió que el jugador habría realizado un costoso regalo vinculado a una intervención estética para su pareja, lo que reavivó el interés en su vida personal fuera del fútbol.

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La información se dio cuando el periodista español Roberto Antolín, en conversación con Juan Etchegoyen para Mitre Live, afirmó que el delantero habría pagado una cirugía estética valuada en unos 7.000 euros. Según su relato, el procedimiento se habría realizado en una clínica de Zaragoza y la joven ya recibió el alta médica.

Alejandro Garnacho, figura del Chelsea
Alejandro Garnacho habr&iacute;a gastado una fortuna para el regalo de su nueva pareja.

Alejandro Garnacho habría gastado una fortuna para el regalo de su nueva pareja.

Detalles del supuesto regalo

De acuerdo con lo difundido, la intervención consistió en un aumento mamario, una práctica que, según el propio periodista, se repite en algunos entornos vinculados al fútbol europeo. También señaló que el costo informado supera el promedio habitual de este tipo de operaciones en España.

El episodio habría ocurrido tras un viaje que la pareja realizó a Lanzarote. En ese contexto, Antolín agregó que los traslados se habrían realizado en vuelos privados, lo que alimentó aún más la repercusión del caso.

“Alejandro Garnacho le regaló unos implantes mamarios y esto está de moda en España que cuando comienzan una relación con un futbolista les regalan esto. Ya pasó en otros casos de otros futbolistas. Tu piensa que no está todo el tiempo en Londres Adriana porque no puede ya que en el Reino Unido no pertenece a la Comunidad Económica Europea y se pueden ver cuando él no juega con su equipo”.

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La dificultad de la relación a distancia

Otro punto mencionado fue la dificultad para que ambos convivan de manera permanente. Garnacho desarrolla su carrera en el Reino Unido, mientras que Lobaz no residiría allí de forma estable por cuestiones migratorias. Esta situación limita el tiempo compartido y condiciona la dinámica de la relación.

La exposición mediática vs. la vida privada

El caso refleja cómo la vida personal de figuras del deporte adquiere visibilidad constante. Más allá de la veracidad o confirmación de estos datos, la difusión de este tipo de información mostró un nivel de atención inédito

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