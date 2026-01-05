Manchester United echó a su décimo entrenador desde Ferguson y Alejandro Garnacho lo festejó en redes

El club inglés despidió a Ruben Amorim tras una de las peores campañas de su historia. El delantero argentino del Chelsea reaccionó de inmediato en Instagram.

Manchester United oficializó el despido de Ruben Amorim tras apenas 14 meses en el cargo. El portugués se convirtió así en el décimo entrenador en dejar el banco de Old Trafford desde el retiro de la leyenda Sir Alex Ferguson en mayo de 2013.

La decisión se tomó tras el empate 1-1 ante Leeds United y una explosiva conferencia de prensa donde Amorim desafió a la dirigencia. Sus números fueron lapidarios: apenas un 38,1% de efectividad, el segundo peor registro del club en los últimos 50 años.

Un vínculo roto y el festejo viral de Alejandro Garnacho Alejandro Garnacho, hoy figura del Chelsea, no tardó en reaccionar a la noticia dándole "me gusta" a la publicación del periodista Fabrizio Romano en Instagram sobre el cese del DT. El gesto no es casual: la relación entre ambos terminó de la peor manera, provocando la salida del argentino de Manchester en agosto de 2025.

image El like de Garnacho tras el anuncio del despido de Amorim del Manchester United. Amorim había apartado a Garnacho del plantel principal tras la derrota en la final de la Europa League, enviándolo al llamado "escuadrón bomba" junto a otros jugadores considerados prescindibles. Incluso, el técnico portugués llegó a humillarlo frente a sus compañeros con una frase lapidaria: “Más te vale tener un buen agente este verano”.

La crisis interna escaló tanto que, según el periódico británico Daily Mail, en sus últimos días en el club, los compañeros de Garnacho evitaban que se los viera con él para no "tomar partido" en la disputa con el técnico. Finalmente, el delantero fue vendido al Chelsea por una suma cercana a los 50 millones de dólares.