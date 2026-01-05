5 de enero de 2026 - 12:15

De la Tierra del Sol al fútbol inglés: los 3 mendocinos que conquistaron la Premier League

Descubrí quiénes son los futbolistas de nuestra provincia que cumplieron el sueño de jugar en la liga inglesa.

Mendocinos de Premier League: Franco Di Santo, Ramiro Funes Mori y Valentín Castellanos

Mendocinos de Premier League: Franco Di Santo, Ramiro Funes Mori y Valentín Castellanos

Foto:

Por Nicolás Salas

Mendoza siempre fue una cantera inagotable de talento futbolístico, exportando figuras a las ligas más competitivas del planeta. Sin embargo, la Premier League de Inglaterra, considerada por muchos como la mejor competición del mundo, sigue siendo un terreno exclusivo para muy pocos nacidos en nuestra provincia.

Aunque grandes nombres como Enzo Pérez estuvieron en el radar de gigantes como el Manchester United, su carrera tomó rumbos diferentes. En la lista oficial de argentinos que pisaron el césped británico, solo tres mendocinos han logrado dejar su huella de forma definitiva.

Los mendocinos pioneros en Inglaterra

El gran pionero en esta travesía fue Franco Di Santo. El delantero nacido en la ciudad de Mendoza tuvo un paso extenso por las islas británicas tras ser comprado por el Chelsea en 2007. Además de los "Blues", Di Santo defendió las camisetas del Blackburn Rovers y el Wigan Athletic, club donde se consagró campeón de la FA Cup en 2013.

Franco Di Santo, la sorpresa de Sabella
Franco Di Santo con la camiseta del Wigan Athletic.

Años más tarde, el turno fue para la defensa con Ramiro Funes Mori. El "Melli" saltó directamente desde River Plate al Everton en 2015 por una cifra récord de 9,5 millones de libras. En el club de Liverpool, el mendocino logró afianzarse como titular y marcó goles importantes antes de continuar su carrera en España.

El mendocino Ramiro Funes Mori tiene nuevo club
El mendocino Ramiro Funes Mori con la camiseta del Everton.

Otro caso particular es el de Gerardo Bruna, quien emigró de joven a Europa y fue bautizado como “el Messi del Real Madrid” en sus inferiores. Luego terminó su formación en Liverpool, en un paso que generó expectativas, pero no llegó a debutar oficialmente en el primer equipo. En busca de continuidad, Bruna continuó su carrera en equipos del ascenso inglés como Blackpool, Accrington y Tranmere Rovers.

image
Gerardo Bruna no llegó a debutar en la Premier League con el Liverpool.

Finalmente, el 2026 trajo una noticia que sacudió el mercado: la llegada de Valentín "Taty" Castellanos al West Ham. El delantero, oriundo de Mendoza, dejó la Lazio de Italia por una operación cercana a los 29 millones de euros para sumarse a los "Hammers".

ef551a16-2f29-4d7a-b6d6-5bb60103f080
Taty Castellanos, el mendocino que jugará en la Premier League.

Con la firma de su contrato por cinco temporadas, Castellanos no solo se une a este exclusivo grupo de mendocinos, sino que lo hace con la responsabilidad de ser una de las apuestas más fuertes del equipo londinense para evitar el descenso. Así, la bandera de Mendoza vuelve a flamear en los estadios más emblemáticos del Reino Unido.

