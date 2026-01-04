Godoy Cruz busca a un novedoso jugador del futbol argentino que estuvo en boca de todos

El Tomba se rearma pensando en la Primera Nacional, sobre todo con la prioridad de ascender, y busca a un jugador de Primera División del fútbol argentino.

El joven delantero es una de las promesas de Union de Santa Fe.

Con la llegada confirmada de Francisco Gerometta y Camilo Alessandria, Godoy Cruz busca romper el chanchito al cerrar a Diego Armando Díaz, delantero que le pertenece a Unión de Santa Fe, que no contará con el jugador en este mercado de pases y Mariano Toedli busca sumarlo.

La operación concluiría en préstamo y resta definir si es con o sin opción de compra. El club santafesino lo ve como una potencial venta y las horas por venir son claves para definir el futuro del delantero de 23 años, que también es pretendido por dos clubes de la Primera Nacional, Patronato y Chaco For Ever. El jugador le daría prioridad a Godoy Cruz.

image El jugador quiere venir a Godoy Cruz. Gentileza La historia de Diego Armando Díaz Diego Armando es por Maradona y, sin duda, su historia fue novedad en el fútbol argentino, ya que de entrenar en las ligas regionales en Los Frentones, Chaco, Díaz utilizaba botellas alcohólicas para entrenar y conos y baldosas para trabajar su físico. Desde chico sabe lo que es el sacrificio. Sin escalas, en 2024 pasó de la liga regional a un equipo de Primera División, Unión de Santa Fe, luego de concretar 43 goles en 47 partidos.

Díaz superó la prueba que el club santafesino le propuso y se ganó el lugar en el club bajo las órdenes, en ese momento, del Kily González. Hizo historia, ya que en su primer partido de Copa Sudamericana el chaqueño marcó el gol del triunfo a los 94 minutos frente al Cruzeiro de Brasil y se convirtió en una de las historias más recordadas del fútbol argentino.

Embed - GOL | UNIÓN SANTA FE vs. CRUZEIRO | FASE DE GRUPOS CONMEBOL SUDAMERICANA 2025 La primera nacional es el destino del futbolista Diego Armando Díaz renovó su contrato con Unión, ya que el elenco santafesino compró la cláusula vigente e hizo el anuncio de que el contrato del delantero se extiende hasta diciembre del 2028, adquiriendo un total del 80% de la ficha. El resto del porcentaje del futbolista le sigue perteneciendo a Sportivo Las Parejas.