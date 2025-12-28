28 de diciembre de 2025 - 19:21

Omar Sperdutti, apenado por la suspensión del clásico: "La Liga Mendocina no merecía este final de año"

El pope expresó sus sensaciones luego de la suspensión de la final del Clausura entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia.

Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina

Consultado por Los Andes al respecto de su opinión del tema, Sperdutti contó que el problema fue la falta de cumplimiento de lo acordado durante la semana. “Es una locura. Lo que estaba organizado es que no podían ir los barrabravas y fueron. Esto se acordó con las dos instituciones, con los delegados de cada club. Nos pusimos todos de acuerdo que era para 150 personas cada uno. Y fueron los barras”.

Al respecto también sentenció: “Se llegó un acuerdo que eran sin barras, con familia. Y otra vez pasó lo mismo, entonces bueno, esto es una vergüenza para el fútbol de Mendoza. Dicen que es otra vergüenza para la Liga Mendocina, pero no tenemos nada que ver con los barras. Al contrario, estamos lejos de eso”.

Omar Sperdutti opinó de la suspensión de la final, y su fecha de realización:

El pope también se explayó sobre la decisión de suspenderlo y se mostró de acuerdo con eso. “La policía no quiso arriesgar nada. ¿Cómo vamos a jugar con las dos hinchadas? En un barrio donde está la cancha también de Gutiérrez… por más que lleves 200 policías, es imposible”., expresó.

Luego, Sperdutti añadió que se siente triste por lo acontecido, sobre todo porque marca un negativo cierre del 2025 para el ente rector: “La verdad que estoy muy apenado. Creo que la Liga Mendocina no merecía este final de año”.

En relación a una posible disputa de la final, Sperdutti adelantó que podría desarrollarse a puertas cerradas. “Si jugáramos más adelante, jugaremos sin público. Es una lástima porque las chicas no se merecen eso. No se merecen lo que ha pasado”, cerró.

