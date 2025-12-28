28 de diciembre de 2025 - 20:28

Escándalo en el fútbol local: El Gobierno de Mendoza evalúa intervenir la Liga Mendocina

Tras detectar irregularidades financieras, desvío de fondos y caos en la final femenina, el Gobierno evalúa medidas drásticas para normalizar el fútbol local.

Natalio Mema, Ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Natalio Mema, Ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección de Personas Jurídicas, lanzó una bomba que sacude al deporte provincial: evalúa seriamente la intervención de la Liga Mendocina de Fútbol. La medida llega tras una acumulación de irregularidades que van desde lo administrativo hasta lo judicial.

Leé además

El partido entre el Tomba y la Lepra no se pudo jugar

De no creer: otra vez se suspendió la final de la Liga Mendocina Femenina

Por Emanuel Cenci
Giuliana Diaz en el estadio Malvinas Argentinas

Giuliana Díaz, durísima sobre la Liga Mendocina: "Las jugadoras son rehenes de una dirigencia malísima"

Por Redacción Deportes

La situación es crítica y los motivos sobran. Según el comunicado oficial, se detectó una asamblea de autoridades cuestionada, la falta total de estados contables del ejercicio 2024 y sospechas de administración fraudulenta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinGobiernoMza/status/2005399152767951002?s=20&partner=&hide_thread=false

Liga Mendocina: fondos desviados y "certificados truchos"

El comunicado recuerda el escándalo por los "aptos médicos bajo investigación judicial" y también la causa “por presunto desvío de fondos entre familiares, encuadrada como administración fraudulenta".

La intención oficial es clara: "prevenir estas prácticas y garantizar transparencia y cumplimiento de la ley".

Gobierno de Mendoza

Por su parte, Natalio Mema, Ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, manifestó en sus redes personales: "Ante las reiteradas actitudes pseudomafiosas en el seno de la Liga Mendocina de Fútbol, con aparente connivencia entre dirigentes y barras para sabotear el desarrollo del fútbol femenino, desde @MendozaGobierno estamos analizando la intervención de la Liga a través de la Dirección de Personas Jurídicas, con el objetivo de poner límites, garantizar transparencia y defender el deporte como un espacio de inclusión, reglas claras y juego limpio".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NatalioMema/status/2005401928147067274&partner=&hide_thread=false

El "papelón" del fútbol femenino como detonante social

Mientras la justicia avanza sobre los papeles, el caos se apoderó de las canchas. Por segundo fin de semana consecutivo, se suspendió la final femenina entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia.

Lo que debía ser una fiesta en el estadio de Gutiérrez terminó en una "tarde de terror". Aunque se había acordado un límite de 150 hinchas por lado, la llegada de micros repletos de barras desbordó la seguridad.

image

Las críticas internas no tardaron en llegar. Giuliana Díaz, coordinadora del femenino, fue lapidaria: "Las jugadoras son rehenes de una dirigencia malísima". Díaz denunció que la Liga "no tiene fondos para poder pagar un operativo y lo manda igual, con una irresponsabilidad gigante".

Según Díaz, el panorama es desolador: la institución hoy enfrenta "tres causas, dos penales" y sospechas por el uso de certificados truchos. “Hay que tener una responsabilidad mucho más grande que esto. O sea, no es echarle la culpa a alguien. Me parece sumamente importante eso”, manifestó la dirigente y diputada provincial.

Liga Mendocina Femenina
El partido entre el Tomba y la Lepra no se pudo jugar

El partido entre el Tomba y la Lepra no se pudo jugar

Por su parte, el presidente de la Liga, Omar Sperdutti, reconoció la gravedad del asunto: "Esto es una vergüenza para el fútbol de Mendoza".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina

Omar Sperdutti, apenado por la suspensión del clásico: "La Liga Mendocina no merecía este final de año"

Por Redacción Deportes
controles de navidad en mendoza: multaron a un conductor ebrio por hora

Controles de Navidad en Mendoza: multaron a un conductor ebrio por hora

Por Redacción Policiales
Fuerte operativo provincial por Navidad y Año Nuevo: seguridad, salud, transporte y controles en toda Mendoza  

Operativo Navidad y Año Nuevo: controles de alcoholemia, horarios de micros y fiestas habilitadas

Por Redacción Sociedad
la ciudad sumara una sala inmersiva en el museo de san martin con financiamiento provincial

La Ciudad sumará una sala inmersiva en el Museo de San Martín con financiamiento provincial

Por Redacción