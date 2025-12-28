Escándalo en el fútbol local: El Gobierno de Mendoza evalúa intervenir la Liga Mendocina

El Gobierno de Mendoza , a través de la Dirección de Personas Jurídicas , lanzó una bomba que sacude al deporte provincial: evalúa seriamente la intervención de la Liga Mendocina de Fútbol. La medida llega tras una acumulación de irregularidades que van desde lo administrativo hasta lo judicial.

Giuliana Díaz, durísima sobre la Liga Mendocina: "Las jugadoras son rehenes de una dirigencia malísima"

De no creer: otra vez se suspendió la final de la Liga Mendocina Femenina

La situación es crítica y los motivos sobran. Según el comunicado oficial, se detectó una asamblea de autoridades cuestionada, la falta total de estados contables del ejercicio 2024 y sospechas de administración fraudulenta.

El comunicado recuerda el escándalo por los "aptos médicos bajo investigación judicial" y también la causa “por presunto desvío de fondos entre familiares, encuadrada como administración fraudulenta".

El Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección de Personas Jurídicas, evalúa la intervención de la Liga Mendocina de Fútbol ante graves irregularidades cometidas por sus dirigentes: una asamblea de autoridades cuestionada, la falta de estados contables 2024... (sigue)

La intención oficial es clara: "prevenir estas prácticas y garantizar transparencia y cumplimiento de la ley".

Por su parte, Natalio Mema, Ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, manifestó en sus redes personales: " Ante las reiteradas actitudes pseudomafiosas en el seno de la Liga Mendocina de Fútbol, con aparente connivencia entre dirigentes y barras para sabotear el desarrollo del fútbol femenino, desde @MendozaGobierno estamos analizando la intervención de la Liga a través de la Dirección de Personas Jurídicas, con el objetivo de poner límites, garantizar transparencia y defender el deporte como un espacio de inclusión, reglas claras y juego limpio".

Ante las reiteradas actitudes pseudomafiosas en el seno de la Liga Mendocina de Fútbol, con aparente connivencia entre dirigentes y barras para sabotear el desarrollo del fútbol femenino, desde @MendozaGobierno estamos analizando la intervención de la Liga a través de la Dirección de Personas Jurídicas, con el objetivo de poner límites, garantizar transparencia y defender el deporte como un espacio de inclusión, reglas claras y juego limpio". — Natalio Mema (@NatalioMema) December 28, 2025

El "papelón" del fútbol femenino como detonante social

Mientras la justicia avanza sobre los papeles, el caos se apoderó de las canchas. Por segundo fin de semana consecutivo, se suspendió la final femenina entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia.

Lo que debía ser una fiesta en el estadio de Gutiérrez terminó en una "tarde de terror". Aunque se había acordado un límite de 150 hinchas por lado, la llegada de micros repletos de barras desbordó la seguridad.

image

Las críticas internas no tardaron en llegar. Giuliana Díaz, coordinadora del femenino, fue lapidaria: "Las jugadoras son rehenes de una dirigencia malísima". Díaz denunció que la Liga "no tiene fondos para poder pagar un operativo y lo manda igual, con una irresponsabilidad gigante".

Según Díaz, el panorama es desolador: la institución hoy enfrenta "tres causas, dos penales" y sospechas por el uso de certificados truchos. “Hay que tener una responsabilidad mucho más grande que esto. O sea, no es echarle la culpa a alguien. Me parece sumamente importante eso”, manifestó la dirigente y diputada provincial.

Liga Mendocina Femenina El partido entre el Tomba y la Lepra no se pudo jugar Marcelo Álvarez

Por su parte, el presidente de la Liga, Omar Sperdutti, reconoció la gravedad del asunto: "Esto es una vergüenza para el fútbol de Mendoza".