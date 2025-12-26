Controles de Navidad en Mendoza: multaron a un conductor ebrio por hora

Durante los festejos de Navidad , el Gobierno de Mendoza desplegó un operativo especial de control y prevención vial en rutas, accesos y zonas de alta concurrencia en todo el territorio provincial. El dispositivo se desarrolló entre el martes 24 y el miércoles 25 de diciembre e incluyó controles a 1.253 vehículos, entre autos y motocicletas.

Como resultado de los operativos, se labraron 473 actas viales en un lapso de 48 horas, lo que equivale a un promedio de casi 10 conductores sancionados por hora. Del total de infracciones, 109 fueron consideradas faltas gravísimas, mientras que el resto se repartió entre actas leves y graves.

En el marco de los controles específicos por consumo de alcohol al volante, se realizaron 524 testeos de alcoholemia. Como resultado, se registraron 39 actuaciones por alcoholemia positiva, lo que representa casi un conductor sancionado por hora.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia indicaron que, si bien los casos de alcoholemia positiva representan una proporción reducida en relación con el volumen total de controles, la conducción bajo los efectos del alcohol continúa siendo una conducta de alto riesgo que requiere intervención inmediata.

Por último, las autoridades destacaron que durante 2024 los controles de alcoholemia aumentaron un 240 % respecto del año anterior y que en 2025 continuaron en ascenso, con un incremento adicional del 0,5 %. En cuanto a la positividad, señalaron que se mantiene en niveles bajos: en 2024 se registró una disminución del 8,8 % y esa tendencia se sostiene durante 2025, pese al aumento sostenido de los operativos.