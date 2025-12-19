La Ciudad sumará una sala inmersiva en el Museo de San Martín con financiamiento provincial

En el marco de una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno , el gobernador Alfredo Cornejo presentó los resultados del Concurso de Infraestructura Turística Municipal. Se trata de una política pública orientada a fortalecer obras estratégicas en todo el territorio provincial. La actividad contó con la participación del ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad; la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa; la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui; y los intendentes de los departamentos cuyos proyectos resultaron seleccionados, entre los que estuvo Ulpiano Suarez.

Es que la Ciudad de Mendoza fue uno de los municipios ganadores (ver más abajo) con un proyecto destinado a la creación de una sala inmersiva en el Museo Casa de San Martín. La ganadora es una propuesta que permitirá enriquecer la experiencia de quienes visitan este espacio histórico, ya que incorporará tecnología y contenidos audiovisuales innovadores.

Al respecto, el intendente Ulpiano Suarez destacó el trabajo articulado del municipio y el impacto que tendrá la iniciativa. “Presentamos tres proyectos en el marco de estos fondos para la infraestructura turística municipal y uno de ellos resultó ganador. Estamos muy contentos porque fue un gran trabajo de distintas áreas del municipio para cumplir con todos los requisitos”, señaló.

La propuesta contempla una inversión total aproximada de 250 mil dólares, de los cuales 225 mil dólares serán financiados por la Provincia . El proyecto permitirá sumar experiencias inmersivas vinculadas a la vida de José de San Martín durante su estadía en la ciudad, incorporando recursos tecnológicos y sensoriales que amplían el enfoque tradicional del museo y lo posicionan como un referente regional en innovación cultural y educativa.

“Lo que se viene es una sala inmersiva en el Museo Casa de San Martín, en calle Corrientes, que va a incorporar tecnología y contenidos audiovisuales para sumar valor a lo que ya ofrece este espacio con tanta historia. Apuntamos especialmente a atraer más turistas, familias y públicos jóvenes que buscan este tipo de experiencias”, expresó el jefe comunal capitalino.

Además del impacto cultural y turístico, el proyecto generará empleo en el corto plazo, particularmente en el sector audiovisual local, y contribuirá al desarrollo del Distrito Fundacional. En este sentido, Suarez remarcó que la iniciativa se integra a un proceso más amplio de puesta en valor del área: “Ya refaccionamos el Museo del Área Fundacional, avanzamos con nuevas intervenciones y se viene una licitación para la puesta en valor de la fuente de la plaza Pedro del Castillo. Esta sala inmersiva se suma a un circuito que fortalece la identidad histórica de la zona”.

Asimismo, hizo énfasis en la importancia del turismo como eje central de la matriz productiva de la capital mendocina. “El turismo es uno de los pilares fundamentales de la Ciudad de Mendoza. Contamos con más de 12 mil plazas de alojamiento, una excelente oferta gastronómica, una agenda permanente de eventos y espacios públicos de calidad. Todo esto hace que el visitante tenga múltiples motivos para quedarse más tiempo en la Ciudad”, subrayó.

Sobre el Concurso de Infraestructura Turística Municipal

El Concurso de Infraestructura Turística Municipal forma parte de una estrategia integral del Gobierno de Mendoza que prevé una inversión de hasta 30 millones de dólares, con financiamiento de hasta 10 millones de dólares por proyecto o un máximo del 75% de la inversión municipal.

Las iniciativas seleccionadas deberán ejecutarse en un plazo máximo de 18 meses, alineadas al Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y al Plan de Gestión Turística Provincial. Los fondos, de carácter reintegrable y con plazos de hasta diez años, provienen del Fondo del Resarcimiento.

Finalmente, el intendente señaló que el desafío del municipio es seguir consolidando una ciudad atractiva y cuidada: “Nuestro objetivo es que la Ciudad de Mendoza sea cada día más linda, pujante y limpia; algo que los turistas reconocen y valoran. Para eso nos preparamos y trabajamos, fortaleciendo una actividad que genera empleo y tiene licencia social”.

Los proyectos seleccionados

Además de la sala inmersiva en el Museo Casa de San Martín de la Ciudad de Mendoza, resultaron seleccionados los siguientes proyectos: Ciudad del Vino de Mendoza (Godoy Cruz); Plan Integral de Infraestructura Turística en Alta Montaña “Puente del Inca – Las Cuevas” (Las Heras); Centro tradicionalista en la Casa Duffau (Rivadavia); Puesta en valor de la Bodega Gargantini (Rivadavia); Museo de la Olivicultura y el Aceto (Maipú); Recuperación del Molino Histórico “Hacienda del Libertador” (Junín); Parque recreativo de la Ciudad / Costanera Centro (General Alvear); y Casa de Regionales en el Museo Histórico Natural (Lavalle).

