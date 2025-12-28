28 de diciembre de 2025 - 19:17

Giuliana Díaz, durísima sobre la Liga Mendocina: "Las jugadoras son rehenes de una dirigencia malísima"

La dirigente tiró con munición gruesa al conocerse la suspensión de la final del Clausura entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia.

Giuliana Diaz en el estadio Malvinas Argentinas
Giuliana Diaz en el estadio Malvinas Argentinas

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

San José es una fiesta con la consagración de Argentino

Atlético Argentino venció a FADEP y es el campeón del año en la Liga Mendocina

Por Redacción Deportes
El partido entre el Tomba y la Lepra no se pudo jugar

De no creer: otra vez se suspendió la final de la Liga Mendocina Femenina

Por Emanuel Cenci

Consultada por Los Andes respecto a los motivos que decantaron en la no disputa del partido, Díaz expresó: “Lo que pasó es que la Liga Mendocina no tiene fondos para poder pagar un operativo y lo manda igual, con una irresponsabilidad gigante, y no se quiere hacer cargo”.

La presencia de más público del permitido fue el desencadenante para la suspensión del encuentro, por parte de la policía. “La reunión la tuvimos el día lunes con los diferentes delegados y llegamos todos a un acuerdo con 150 personas de cada lado, pero cayeron 5 micros de barras, 3 de un lado y 2 del otro, que querían entrar. No estaba la disposición para que entre la barra dentro del club. Se habló con el jefe del operativo y con los diferentes delegados, incluso con la barra, y no entraron en razón. Las únicas perjudicadas, como siempre, son las jugadoras”, lanzó.

Durísimas declaraciones de Giuliana Díaz contra la dirigencia de la Liga Mendocina:

Primer paso. Giuliana Díaz, presidente de la Subcomisión de fútbol femenino de la Liga Mendocina de Fútbol./Imagen ilustrativa
Giuliana D&iacute;az, presidente de la Subcomisi&oacute;n de f&uacute;tbol femenino de la Liga Mendocina de F&uacute;tbol.

Giuliana Díaz, presidente de la Subcomisión de fútbol femenino de la Liga Mendocina de Fútbol.

A continuación, apuntó contra la cúpula del ente madre del fútbol local. “Realmente es hartante la situación, en el sentido de que la dirigencia de Liga Mendocina tiene que saber que si no tiene presupuesto para poder pagar un operativo, o no quiere, que se corra. Dejen a gente que verdaderamente quiere laburar, y hacer las cosas bien”, tiró.

Respecto a los clubes y las jugadoras, Díaz expresó: “Los clubes y las jugadoras son los primeros damnificados. Son rehenes de la toma de decisiones de una dirigencia malísima. No tienen absolutamente nada que ver ni la culpa. Acá la institución de la Liga, si no sabe tomar las decisiones como corresponde, no tiene que hacerlas”.

Luego, completó: “Los barras, claramente, es una historia a trabajar de hace mucho tiempo no solamente en el femenino, sino en general. Pero esto viene también por otra situación. No podemos tener una Liga con tres causas, dos penales, certificados truchos… Hay que tener una responsabilidad mucho más grande que esto. O sea, no es echarle la culpa a alguien. Me parece sumamente importante eso”.

"Que no manden al muere a las personas que realmente le ponemos la cara al femenino"

Diario LA (7)

En relación a la posible fecha de disputa de la final del Clausura, la dirigente expresó: “El partido se tiene que jugar, pero llegaremos a un acuerdo con los diferentes delegados, como hicimos el día lunes, y se verá cuál es la mejor disposición. Pero si la Liga Mendocina no toma las decisiones que tiene que tomar como corresponde, va a seguir pasando lo mismo todos los partidos. Si tienen que poner un operativo de 60 policías, lo tienen que hacer. Y si no están los fondos que lo digan, pero que no manden al muere a las personas que realmente le ponemos la cara al femenino. Yo hoy estuve sola. No había otra persona más que yo y José Calvo de la Liga. Nadie más”.

Finalmente, cerró con la invitación a una nueva reunión para poder llegar a un acuerdo entre las partes. “El diálogo es lo primero y principal para poder solucionar esto. Acá las damnificadas son las jugadoras y los clubes. Esos son los primeros que sufren toda esta maniobra, todo este papelón. A futuro claramente está que hay que corregir”, cerró.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Giuliana Díaz, presidenta de la Comisión Femenina de la Liga Mendocina.

"Me dolió": el fuerte descargo de Giuliana Díaz contra la Liga Mendocina y los detalles de la final en Gutiérrez

Por Nicolás Salas
La Liga Mendocina define a sus campeones

Se definen los campeones de la Liga Mendocina, con dos partidazos

Por Emanuel Cenci
Atlético Argentino y FADEP, por la Liga Mendocina

Liga Mendocina: Atlético Argentino y FADEP chocan en la gran final del Clausura

Por Emanuel Cenci
Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina

Omar Sperdutti, apenado por la suspensión del clásico: "La Liga Mendocina no merecía este final de año"

Por Redacción Deportes