Giuliana Díaz, durísima sobre la Liga Mendocina: "Las jugadoras son rehenes de una dirigencia malísima"

Consultada por Los Andes respecto a los motivos que decantaron en la no disputa del partido, Díaz expresó: “ Lo que pasó es que la Liga Mendocina no tiene fondos para poder pagar un operativo y lo manda igual , con una irresponsabilidad gigante, y no se quiere hacer cargo”.

La presencia de más público del permitido fue el desencadenante para la suspensión del encuentro, por parte de la policía. “La reunión la tuvimos el día lunes con los diferentes delegados y llegamos todos a un acuerdo con 150 personas de cada lado, pero cayeron 5 micros de barras, 3 de un lado y 2 del otro, que querían entrar . No estaba la disposición para que entre la barra dentro del club. Se habló con el jefe del operativo y con los diferentes delegados, incluso con la barra, y no entraron en razón. Las únicas perjudicadas, como siempre, son las jugadoras”, lanzó.

A continuación, apuntó contra la cúpula del ente madre del fútbol local. “Realmente es hartante la situación, en el sentido de que la dirigencia de Liga Mendocina tiene que saber que si no tiene presupuesto para poder pagar un operativo, o no quiere, que se corra . Dejen a gente que verdaderamente quiere laburar, y hacer las cosas bien”, tiró.

Respecto a los clubes y las jugadoras, Díaz expresó: “ Los clubes y las jugadoras son los primeros damnificados. Son rehenes de la toma de decisiones de una dirigencia malísima . No tienen absolutamente nada que ver ni la culpa. Acá la institución de la Liga, si no sabe tomar las decisiones como corresponde, no tiene que hacerlas”.

Luego, completó: “Los barras, claramente, es una historia a trabajar de hace mucho tiempo no solamente en el femenino, sino en general. Pero esto viene también por otra situación. No podemos tener una Liga con tres causas, dos penales, certificados truchos… Hay que tener una responsabilidad mucho más grande que esto. O sea, no es echarle la culpa a alguien. Me parece sumamente importante eso”.

"Que no manden al muere a las personas que realmente le ponemos la cara al femenino"

En relación a la posible fecha de disputa de la final del Clausura, la dirigente expresó: “El partido se tiene que jugar, pero llegaremos a un acuerdo con los diferentes delegados, como hicimos el día lunes, y se verá cuál es la mejor disposición. Pero si la Liga Mendocina no toma las decisiones que tiene que tomar como corresponde, va a seguir pasando lo mismo todos los partidos. Si tienen que poner un operativo de 60 policías, lo tienen que hacer. Y si no están los fondos que lo digan, pero que no manden al muere a las personas que realmente le ponemos la cara al femenino. Yo hoy estuve sola. No había otra persona más que yo y José Calvo de la Liga. Nadie más”.

Finalmente, cerró con la invitación a una nueva reunión para poder llegar a un acuerdo entre las partes. “El diálogo es lo primero y principal para poder solucionar esto. Acá las damnificadas son las jugadoras y los clubes. Esos son los primeros que sufren toda esta maniobra, todo este papelón. A futuro claramente está que hay que corregir”, cerró.