"Me dolió": el fuerte descargo de Giuliana Díaz contra la Liga Mendocina y los detalles de la final en Gutiérrez

La interna en la Liga Mendocina de Fútbol detonó tras la suspensión de la final entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia . Luego de que un comunicado oficial apuntara contra Giuliana Díaz , la dirigente salió al cruce con un descargo contundente.

La Liga Mendocina desligó a Omar Sperdutti de la organización de la final y apuntó contra una diputada

“El comunicado es con nombre y apellido... claramente fue intencionado” , aseguró la presidenta de la Comisión Femenina de la Liga Mendocina de Fútbol y Diputada Provincial, al sentirse señalada personalmente por la institución que preside Omar Sperdutti. La referente aclaró que ella no tiene la potestad legal para tomar decisiones de tal magnitud de forma solitaria.

“Giuliana Díaz no habilita ni suspende partidos, solamente representa al femenino dentro de esa mesa” , explicó la dirigente de 32 años, detallando que existen oficinas de programación y comisiones de seguridad específicas para esas tareas: "que me eche a mí la culpa directamente, me dolió".

Díaz relató que la suspensión en la cancha de Maipú no fue un capricho, sino una medida ante la llegada de barras y la falta de policías. Según su testimonio, la orden final fue de los expertos: “El jefe operativo dijo: 'No están dadas las condiciones de seguridad para poder jugar'” .

Ante las críticas por la frustración del espectáculo, la dirigente fue tajante: “Prefiero que hoy me estén insultando porque suspendí el partido y no porque tenga que hablar con ustedes porque hubo algún hecho de violencia muy grave” .

Recordemos que la denuncia por fraude médico contra la Liga Mendocina se originó cuando Giuliana Díaz detectó que su tía, la cardióloga Marisa Torre, figuraba en los controles médicos de la institución sin tener relación con la empresa tercerizada encargada de los mismos. Tras confirmarse que los certificados habían sido fraguados mediante firmas y sellos falsificados, la profesional presentó una denuncia ante la justicia por la alteración de 58 planillas.

Al consultarle sobre si este hallazgo de irregularidades graves, detectado por la propia Díaz, pudo haber sido el detonante de las acusaciones vertidas en el comunicado del pasado martes, la dirigente fue tajante: “Ojalá que no sea así... pero no te lo puedo asegurar. Si yo veo un hecho así, lo voy a denunciar y en cualquier ámbito”.

“Hay que ser responsable y consciente que cuando uno está al mando de una institución tan importante como la Liga, hay que hacerse responsable tanto de las cosas buenas como de las malas. Ese es mi deber. Como funcionaria pública, si veo un hecho lo voy a denunciar en cualquier ámbito; si no hubiese estado un familiar involucrado, lo hubiese hecho igual, porque las personas que me conocen saben el trabajo que hago”, cerró Díaz sobre el tema que tuvo en vilo a la provincia y donde la Fiscalía ya imputó a varias personas -entre ellas exdirigentes y empleados del prestador médico- por estafa reiterada, uso de documento privado falso y falsificación reiterada.

¿Cuándo y cómo se juega la gran final femenina de la Liga Mendocina?

Tras una reunión con los clubes, se definió que el partido se dispute este domingo a las 17:00 en el Estadio Anselmo Zingaretti, la cancha de Gutiérrez Sport Club. Sin embargo, el ingreso será extremadamente restringido para evitar nuevos incidentes: “Mi cabeza ahora realmente está en el domingo... ultimando todos los detalles para que salga lo mejor posible esta final”, aseguró la dirigente.

Habrá un aforo reducido de 150 personas por club. Los asistentes deberán figurar en una lista previa enviada por las instituciones e ingresar obligatoriamente con DNI. Además, el operativo contará con 30 efectivos de seguridad privada y 15 policías.

Este duelo se llevará a cabo en medio de un clima tenso: “Realmente que me echen la culpa a mí es doloroso”, cerró Díaz, quien destacó que bajo su gestión, iniciada en febrero de 2020, el femenino pasó de no tener inferiores a contar con casi 2.000 jugadoras federadas.