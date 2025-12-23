La Liga Mendocina desligó a Omar Sperdutti de la organización de la final y apuntó contra una diputada

Luego de la suspensión de la final del Torneo Clausura 2025 de Primera A Femenina , la Liga Mendocina de Fútbol difundió un comunicado oficial con el objetivo de aclarar versiones , responder a cuestionamientos públicos y precisar las responsabilidades organizativas del evento.

El Mundial 2026 pierde a su primera gran figura: quién es el capitán lesionado que se cae del torneo

El pronunciamiento se produjo tras las críticas que apuntaron directamente contra el presidente de la entidad, Omar Sperdutti , a quien desde la Liga buscaron desligar de cualquier decisión operativa vinculada al encuentro.

Según el comunicado, Sperdutti no tuvo intervención ni responsabilidad en la organización de la final suspendida. La Liga explicó que la organización integral del partido estuvo a cargo de la Presidencia del Departamento de Fútbol Femenino , encabezada por la diputada nacional Giuliana Díaz , en coordinación con los delegados de los clubes finalistas, las autoridades arbitrales y los responsables de seguridad.

De esta manera, la entidad remarcó que las decisiones vinculadas al desarrollo del encuentro no dependen de la presidencia general de la Liga, en un contexto de fuerte exposición mediática y reclamos de distintos sectores.

Otro de los puntos centrales del comunicado fue el uso del estadio del Club Deportivo Maipú , escenario elegido para la final. La Liga aclaró que el estadio fue cedido de manera gratuita , sin ningún tipo de erogación económica por parte de la institución.

Además, se informó que desde el inicio estaba definido que los sectores Norte y Sur no estaban habilitados al público debido a que se encuentran en obras, motivo por el cual los espectadores debían ubicarse únicamente en las cabeceras Este y Oeste, conforme a las normativas de seguridad vigentes.

Giuliana Diaz en el estadio Malvinas Argentinas Giuliana Diaz en el estadio Malvinas Argentinas

Venta de entradas y reclamos

En relación con uno de los principales focos de conflicto, la Liga Mendocina señaló que la venta de entradas estuvo a cargo de los clubes finalistas, tal como se acordó en una reunión realizada el 18 de diciembre con representantes de ambas instituciones.

Por ese motivo, la entidad sostuvo que son los clubes los responsables de brindar respuestas y soluciones a las personas que adquirieron entradas el día en que se produjo la suspensión del partido, situación que generó malestar entre los asistentes.

image

Pedido a los medios y cierre institucional

En el cierre del comunicado, la Liga Mendocina reafirmó su compromiso con la transparencia institucional, el desarrollo del fútbol femenino y la correcta información pública, al tiempo que solicitó a los medios de comunicación un tratamiento responsable y preciso de los hechos.

El documento busca poner claridad en un episodio que generó polémica y dejó expuestas tensiones organizativas en un momento sensible para el crecimiento del fútbol femenino en Mendoza.