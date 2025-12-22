Deportivo Maipú se prepara para una nueva temporada en la Primera Nacional

Deportivo Maipú comenzará a transitar una nueva temporada de la Primera Nacional con el objetivo de llegar lo más lejos posible y superar lo realizado en 2025, año en el que, si bien logró acceder al Torneo Reducido, no consiguió avanzar demasiado.

Godoy Cruz y Maipú ya conocen su hoja de ruta en la Primera Nacional 2026

La AFA confirmó el programa de partidos para la temporada 2026 y el Cruzado ya conoce su cronograma de ascenso. I ntegrará la Zona B y debutará el 7 de febrero como visitante frente a Agropecuario.

Tras una temporada en Atlanta, el Memo vuelve al Cruzado, donde jugó 4 temporadas con la camiseta del Botellero.

Alexis Matteo , que disputará su segunda temporada al frente del plantel, se ilusiona con más que solo asegurar un buen torneo, porque su objetivo es posicionar al equipo entre los ocho mejores de la zona y consolidar un proyecto de crecimiento sostenido.

Si bien el equipo no contará con algunos jugadores clave d e 2025, como el arquero Nacho Pietrobono, el defensor Luciano Paredes y el delantero Emiliano Ozuna, el DT apuesta a renovar el plantel y reforzar las expectativas con regresos y incorporaciones de experiencia. Entre ellos se destacan el del volante Fausto Montero, ex capitán que retorna a la institución.

La llegada de Luis Felipe Rivarola, delantero proveniente de Atlético San Martín y la incorporación Juan Pablo Gobetto, mediocampista que llega desde Alvarado de Mar del Plata.

El Cruzado y el Tomba, un duelo esperado

Sin lugar a dudas, uno de los encuentros más esperados será el cruce interzonal frente a Godoy Cruz. El Tomba, recientemente descendido a la Primera Nacional, se enfrentará al Botellero el 21 de marzo en el marco de la fecha 7, aunque todavía no está definido quién será el anfitrión.

El SuperDepor, que en diciembre de 2023 disputó por primera vez en su historia la segunda final del ascenso bajo la conducción de Luis García, buscará esta temporada volver a ilusionar a sus hinchas y pelear por un lugar destacado en el torneo.

Los partidos del Deportivo Maipú en la Primera Nacional 2026

Fecha 1 (7/2) Agropecuario vs Deportivo Maipú

Fecha 2 (14/2) Deportivo Maipú vs Atlético Rafaela

Fecha 3 (21/2) San Martín de Tucumán vs Deportivo Maipú

Fecha 4 (28/2) Deportivo Maipú vs Gimnasia y Tiro de Salta

Fecha 5 (7/3) Atlanta vs Deportivo Maipú

Fecha 6 (14/3) Deportivo Maipú vs Midland

Fecha 7 (21/3) Interzonal - Godoy Cruz vs Deportivo Maipú (aún no se definen las localías)

Fecha 8 (28/3) Quilmes vs Deportivo Maipú

Fecha 9 (4/4) Deportivo Maipú vs Colegiales

Fecha 10 (11/4) Patronato vs. Deportivo Maipú

Fecha 11 (18/4) Deportivo Maipú vs Almagro

Fecha 12 (25/4) Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Maipú

Fecha 13 (2/5) Témperley vs Deportivo Maipú

Fecha 14 (9/5) Deportivo Maipú vs Nuevo Chicago

Fecha 15 (16/5) San Martín de San Juan vs. Deportivo Maipú

Fecha 16 (23/5) Deportivo Maipú vs Chacarita

Fecha 17 (30/5) Güemes de Santiago del Estero vs Deportivo Maipú

Fecha 18 (6/6) Deportivo Maipú vs Tristán Suárez

Para la segunda rueda se invierten las localías y se mantiene la programación.