Deportivo Maipú se prepara para una nueva temporada en la Primera Nacional

Deportivo Maipú comenzará a transitar una nueva temporada de la Primera Nacional con el objetivo de llegar lo más lejos posible y superar lo realizado en 2025, año en el que, si bien logró acceder al Torneo Reducido, no consiguió avanzar demasiado.
El Cruzado de Alexis Matteo ya conoce su hoja de ruta de ascenso de 2026. El conjunto de calle Vergara debutará en condición de visitante frente Agropecuario. Mientras que, el cruce con Godoy Cruz será en la 7ma. fecha del torneo.
La AFA confirmó el programa de partidos para la temporada 2026 y el Cruzado ya conoce su cronograma de ascenso. Integrará la Zona B y debutará el 7 de febrero como visitante frente a Agropecuario.
Alexis Matteo, que disputará su segunda temporada al frente del plantel, se ilusiona con más que solo asegurar un buen torneo, porque su objetivo es posicionar al equipo entre los ocho mejores de la zona y consolidar un proyecto de crecimiento sostenido.
Si bien el equipo no contará con algunos jugadores clave de 2025, como el arquero Nacho Pietrobono, el defensor Luciano Paredes y el delantero Emiliano Ozuna, el DT apuesta a renovar el plantel y reforzar las expectativas con regresos y incorporaciones de experiencia. Entre ellos se destacan el del volante Fausto Montero, ex capitán que retorna a la institución.
La llegada de Luis Felipe Rivarola, delantero proveniente de Atlético San Martín y la incorporación Juan Pablo Gobetto, mediocampista que llega desde Alvarado de Mar del Plata.
Sin lugar a dudas, uno de los encuentros más esperados será el cruce interzonal frente a Godoy Cruz. El Tomba, recientemente descendido a la Primera Nacional, se enfrentará al Botellero el 21 de marzo en el marco de la fecha 7, aunque todavía no está definido quién será el anfitrión.
El SuperDepor, que en diciembre de 2023 disputó por primera vez en su historia la segunda final del ascenso bajo la conducción de Luis García, buscará esta temporada volver a ilusionar a sus hinchas y pelear por un lugar destacado en el torneo.
Fecha 1 (7/2) Agropecuario vs Deportivo Maipú
Fecha 2 (14/2) Deportivo Maipú vs Atlético Rafaela
Fecha 3 (21/2) San Martín de Tucumán vs Deportivo Maipú
Fecha 4 (28/2) Deportivo Maipú vs Gimnasia y Tiro de Salta
Fecha 5 (7/3) Atlanta vs Deportivo Maipú
Fecha 6 (14/3) Deportivo Maipú vs Midland
Fecha 7 (21/3) Interzonal - Godoy Cruz vs Deportivo Maipú (aún no se definen las localías)
Fecha 8 (28/3) Quilmes vs Deportivo Maipú
Fecha 9 (4/4) Deportivo Maipú vs Colegiales
Fecha 10 (11/4) Patronato vs. Deportivo Maipú
Fecha 11 (18/4) Deportivo Maipú vs Almagro
Fecha 12 (25/4) Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Maipú
Fecha 13 (2/5) Témperley vs Deportivo Maipú
Fecha 14 (9/5) Deportivo Maipú vs Nuevo Chicago
Fecha 15 (16/5) San Martín de San Juan vs. Deportivo Maipú
Fecha 16 (23/5) Deportivo Maipú vs Chacarita
Fecha 17 (30/5) Güemes de Santiago del Estero vs Deportivo Maipú
Fecha 18 (6/6) Deportivo Maipú vs Tristán Suárez
Para la segunda rueda se invierten las localías y se mantiene la programación.