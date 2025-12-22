Godoy Cruz y Maipú ya conocen su hoja de ruta en la Primera Nacional 2026
Godoy Cruz afrontará el desafío del regreso a Primera tras el descenso, mientras que Deportivo Maipú buscará consolidarse luego de quedar afuera del Reducido 2025. El Tomba debutará frente a Bolívar y el Cruzado ante Agropecuario.
Los entrenadores de los equipos mendocinos que disputarán la próxima temporada de ascenso 2026, ya conocen sus zonas y rivales.
Godoy Cruz y Deportivo Maipú ya conocen el escenario que deberán afrontar en la Primera Nacional 2026, luego del sorteo realizado este lunes en la sede de la AFA. El acto contó con la presencia del presidente C laudio “Chiqui” Tapia y de Marcelo Achile, titular de la categoría.
Para el Tomba, la temporada significará un desafío mayúsculo. Tras perder la categoría luego de 17 años consecutivos en la Primera División, el club mendocino iniciará su camino en un torneo largo y exigente, compuesto por 36 jornadas, con dos cruces interzonales incluidos en el calendario. El objetivo está claro: volver cuanto antes a la Liga Profesional.
El descenso vino acompañado de cambios profundos en la estructura del club. José Mansur asumió la presidencia en reemplazo de Alejandro Chapini y, en el banco de suplentes, Mariano Toedtli tomó el mando del plantel.
De este modo se cerró el breve ciclo de Omar “Turco” Asad, quien dirigió apenas tres encuentros en el cierre del último Clausura, con un saldo de dos empates y una derrota.
La realidad de Deportivo Maipú es distinta
El Cruzado viene de quedar afuera en los octavos de final del Reducido 2025 y encara la nueva temporada con una renovación importante del plantel. Si bien sufrió varias salidas, ya incorporó nombres para reforzarse entre ellos, el arquero Agustín Pavón, el delantero paraguayo Felipe Rivarola y el mediocampista mendocino Juan Pablo Gobetto, proveniente de Alvarado de Mar del Plata.
El Cruce entre mendocinos
Mientras que, el cruce interzonal entre los equipos mendocinos se producirá el 21 de marzo, en el marco de la 7ma fecha, pero aún no está definida la localía.
El formato del torneo y la televisación
La Primera Nacional 2026 comenzará el 6 de febrero y se disputará en dos zonas. Los equipos se enfrentarán en partidos de ida y vuelta, con clásicos interzonales, para definir a los dos finalistas y a los clasificados al Reducido que otorgará el segundo ascenso.
En cuanto a la transmisión de los encuentros, aún no hay confirmaciones oficiales. Finalizado el vínculo con TyC Sports y DirecTV, Tapia adelantó que la AFA se encuentra negociando nuevos acuerdos:
“Estamos trabajando para tener más oportunidades, más pantallas y que se vea el trabajo en las categorías. Buscamos que los derechos audiovisuales tengan el reconocimiento que merecen”, explicó el presidente de la entidad.
Así quedaron las zonas de la Primera Nacional 2026