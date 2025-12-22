Franco Mastantuono y un futuro incierto tras otro partido sin minutos en el Real Madrid

El futuro de Franco Mastantuono en el Real Madrid es una incertidumbre constante tras una serie de decisiones de Xabi Alonso que lo han dejado al margen de los últimos partidos del "Merengue" y los rumores de un posible préstamo van en ascenso.

El futbolista argentino de 18 años no está conforme con estas decisiones y en las redes, algunos hinchas del Real Madrid tildan al jugador de "fraude" .

El delantero que brilló en River , arribó a la entidad merengue en agosto tras una transferencia récord de 63,2 millones de euros, de los cuales River recibirá 45.000.000 netos en cuotas y desde su llegada ha visto disminuir su protagonismo, a pesar de las expectativas generadas por su desempeño en el primer semestre del año con la camiseta del club de Núñez.

En la reciente victoria del "Merengue" por 2-0 ante el Sevilla de Matías Almeyda , correspondiente a la 17° jornada de La Liga, Mastantuono permaneció en el banco de suplentes y no fue considerado por Xabi Alonso para ingresar , ni siquiera cuando el equipo andaluz quedó con un jugador menos por expulsión. Con esto, ya son 7 suplencias en 25 partidos del ex River.

La falta de minutos ha generado inquietud en el entorno del jugador y ha motivado que diferentes portales de la prensa europea, informen sobre la posibilidad de que el Real opte por cederlo a otro club para que sume rodaje . Según infobae, el propio Mastantuono vería con buenos ojos una salida temporal que le permita ganar continuidad y así aspirar a un lugar en la consideración de Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026 con la S elección Argentina .

Además, el propio portal indicó que el plan del Madrid para el juvenil argentino contempla un proceso de adaptación similar al que atravesó Vinicius Junior, aunque con la diferencia de que el brasileño inició su trayectoria europea en el equipo filial (Real Madrid Castilla), la directiva blanca evalúa que el argentino sume experiencia en otro club, lo que le permitiría competir con regularidad en una liga de primer nivel.

image

Esta alternativa busca garantizarle mayor continuidad y minutos de juego, un aspecto que el club considera fundamental para su desarrollo. En tanto, la posible operación de cesión podría rondar los 3.5 millones de euros (más de 4.000.000 de dólares) y que, al tener pasaporte comunitario, el volante zurdo no ocuparía cupo de extranjero, lo que resulta un atractivo para los equipos europeos.

"Estamos deseando que siga mejorando, pero estamos encantados que esté con nosotros”, expresó Xabi Alonso ante las primeras críticas hacia el argentino. Sin embargo, la posibilidad de que emigre en busca de minutos parece concreta.