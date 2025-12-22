Se conocieron los posibles rivales de Boca y de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores
El Xeneize será cabeza de serie en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y, aunque evitará a varios pesos pesados del continente, el sorteo puede depararle cruces exigentes con clubes brasileños, paraguayos y equipos que lleguen desde el repechaje.
Boca Juniors ya empieza a mirar de reojo el escenario internacional de 2026. Con la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores asegurada, el club de La Ribera conoce de antemano el universo de equipos con los que podría compartir zona en el máximo torneo continental, a la espera del sorteo que se realizará en marzo.
Gracias a su ubicación en el ranking de clubes de la Conmebol, Boca integrará el Bombo 1, condición que le permitirá evitar a otros cabezas de serie durante la fase inicial. Entre los equipos que no podrá enfrentar en esta instancia aparecen varios de los animadores habituales del certamen, en especial clubes brasileños y ecuatorianos que también lideran sus respectivos bombos.
Qué rivales no puede enfrentar Boca
Al ser cabeza de serie, Boca no podrá compartir grupo con otros equipos del mismo bombo. Además, el reglamento del torneo es claro respecto a los cruces entre clubes del mismo país. Según establece la normativa de Conmebol: “no podrán integrar el mismo grupo dos equipos de un mismo país”, con una única excepción vinculada a los equipos que acceden desde las fases preliminares.
Esto deja fuera del camino a varios clubes argentinos ya clasificados directamente a la fase de grupos, mientras que mantiene abierta la posibilidad de un cruce con algún equipo nacional que supere el repechaje.
Los rivales más exigentes que pueden aparecer
En el Bombo 2 se concentran varios de los nombres que aparecen como las amenazas más importantes para Boca. Allí figuran clubes brasileños de peso continental, equipos paraguayos con experiencia copera y conjuntos acostumbrados a hacerse fuertes como locales en la altura o en estadios de presión constante.
Más abajo, el Bombo 3 y el Bombo 4 también esconden riesgos. Históricamente, estos bombos incluyen equipos que, aunque no parten como candidatos, suelen complicar a los grandes, especialmente cuando juegan en condiciones geográficas adversas o llegan con rodaje competitivo desde fases previas.
Desde el repechaje podrían sumarse clubes que ya tengan varios partidos internacionales encima, un factor que muchas veces empareja la balanza en los grupos.