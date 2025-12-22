Se conocieron los posibles rivales de Boca y de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

Boca Juniors ya empieza a mirar de reojo el escenario internacional de 2026. Con la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores asegurada , el club de La Ribera conoce de antemano el universo de equipos con los que podría compartir zona en el máximo torneo continental, a la espera del sorteo que se realizará en marzo.

"Boca, Boca, Boca": la insólita promesa de Franco Colapinto para su primer podio en la Fórmula 1

Gracias a su ubicación en el ranking de clubes de la Conmebol, Boca integrará el Bombo 1 , condición que le permitirá evitar a otros cabezas de serie durante la fase inicial. Entre los equipos que no podrá enfrentar en esta instancia aparecen varios de los animadores habituales del certamen, en especial clubes brasileños y ecuatorianos que también lideran sus respectivos bombos.

Al ser cabeza de serie, Boca no podrá compartir grupo con otros equipos del mismo bombo. Además, el reglamento del torneo es claro respecto a los cruces entre clubes del mismo país. Según establece la normativa de Conmebol: “no podrán integrar el mismo grupo dos equipos de un mismo país” , con una única excepción vinculada a los equipos que acceden desde las fases preliminares.

Esto deja fuera del camino a varios clubes argentinos ya clasificados directamente a la fase de grupos, mientras que mantiene abierta la posibilidad de un cruce con algún equipo nacional que supere el repechaje.

En el Bombo 2 se concentran varios de los nombres que aparecen como las amenazas más importantes para Boca. Allí figuran clubes brasileños de peso continental, equipos paraguayos con experiencia copera y conjuntos acostumbrados a hacerse fuertes como locales en la altura o en estadios de presión constante.

Más abajo, el Bombo 3 y el Bombo 4 también esconden riesgos. Históricamente, estos bombos incluyen equipos que, aunque no parten como candidatos, suelen complicar a los grandes, especialmente cuando juegan en condiciones geográficas adversas o llegan con rodaje competitivo desde fases previas.

Desde el repechaje podrían sumarse clubes que ya tengan varios partidos internacionales encima, un factor que muchas veces empareja la balanza en los grupos.

DLA (46) Boca avanzó a cuartos de final del Torneo Clausura.

El valor de ser cabeza de serie

Ser cabeza de serie no garantiza un grupo sencillo, pero sí le permite a Boca evitar a varios de los principales candidatos en la primera fase. Además, define que el Xeneize cerrará la fase de grupos como local, un aspecto clave si se tiene en cuenta el peso histórico de La Bombonera en la Copa Libertadores.

El reglamento también indica que “el orden de los partidos se determinará de acuerdo con la posición de los equipos en el sorteo”, lo que vuelve estratégico cada detalle de la conformación del grupo.

Todos los equipos de esta Copa Libertadores

Bombo 1

Flamengo (Brasil)

Palmeiras (Brasil)

Boca Juniors (Argentina)

Peñarol (Uruguay)

Nacional (Uruguay)

Liga de Quito (Ecuador)

Fluminense (Brasil)

Independiente del Valle (Ecuador)

Bombo 2

Lanús (Argentina)

Libertad (Paraguay)

Estudiantes (Argentina)

Cerro Porteño (Paraguay)

Corinthians (Brasil)

Bolívar (Bolivia)

Cruzeiro (Brasil)

Universitario (Perú)

Bombo 3

Junior (Colombia)

U. Católica (Chile)

Independiente Santa Fe (Colombia)

Rosario Central (Argentina) –

Always Ready (Bolivia)

Coquimbo Unido (Chile)

Deportivo La Guaira (Venezuela)

Cusco FC (Perú)

Bombo 4