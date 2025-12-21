"Boca, Boca, Boca": la insólita promesa de Franco Colapinto para su primer podio en la Fórmula 1

Tras un 2025 difícil sin sumar puntos, el piloto de Pilar ya palpita la próxima temporada de F1 con un compromiso que une su pasión por los fierros y por Boca.

Franco Colapinto, confeso hincha de Boca, cerró un 2025 complicado en la Fórmula 1 a bordo de su Alpine A525. Sin lograr sumar puntos y terminando siempre fuera del "top 10", el piloto argentino vio cómo Lando Norris se coronaba campeón del mundo mientras él luchaba en el fondo de la parrilla.

Sin embargo, el nacido en Pilar no pierde la fe. De cara a la temporada 2026, que comenzará en marzo en el circuito de Melbourne, Colapinto y su escudería confían en un salto de calidad gracias a una fuerte inversión y una apuesta estratégica: congelar el desarrollo del auto de 2025 para enfocarse totalmente en el nuevo modelo.

Diseño sin título - 2025-12-01T102317.381 Franco Colapinto, piloto de Alpine Cuál es la promesa relacionada con Boca que espera el mundo Más allá de los motores, el corazón de Franco está en Argentina. En un evento reciente, confesó que su fanatismo por Boca Juniors es una herencia familiar que lo acompaña a todos lados.

“Ahora que estoy en Europa lo que más me duele es no poder ir a la cancha”, admitió con nostalgia. Pero para compensar esa distancia, lanzó un juramento que ya es tendencia: “Cuando haga mi primer podio, subo diciendo ‘Boca, Boca, Boca’”.

El "plan maestro" de Franco Colapinto en Alpine ¿Es posible ver a Colapinto en el podio pronto? En Alpine creen que sí. El director deportivo, Steve Nielsen, explicó que el equipo decidió sacrificar resultados este año para ganar tiempo en el túnel de viento sobre sus rivales.