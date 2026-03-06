6 de marzo de 2026 - 15:53

Juega en Europa pero se ofreció para jugar en Boca: "Es el deseo más grande que tengo"

El futbolista del Galatasaray de Turquía confesó una vez más su deseo de vestir la camiseta del Xeneize, y advirtió que espera ofertas.

Lucas Torreira manifestó querer jugar en Boca

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Tal como sucedió en ocasiones anteriores, el uruguayo Lucas Torreira volvió a expresar su deseo de jugar en Boca, aunque reconoció que nunca existieron contactos con el club y que su llegada depende pura y exclusivamente de una decisión del Xeneize.

Desde Turquía, donde acaba de debutar como capitán con gol y asistencia en el triunfo de Galatasaray ante Alanyaspor, Torreira habló sobre su anhelo de pasar por La Ribera. El mediocampista del Galatasaray de 30 años insistió en que vestir esa camiseta es “su deseo más grande”, pero admitió que la posibilidad hoy no forma parte de su horizonte cercano.

Lucas Torreira quiere jugar en Boca:

image

En el diálogo con El Espectador Deportes, dejó en claro que su voluntad existe desde hace años, aunque también señaló que todo depende del interés del club argentino. “Yo siempre lo dije, el deseo más grande que tengo es poder ir a jugar a Boca. Pero yo no puedo seguir diciendo eso si nadie me quiere de Boca”, afirmó.

El volante ya había manifestado en varias oportunidades su simpatía por el club e incluso tiene fotos con la camiseta azul y oro junto a Juan Román Riquelme, actual presidente.

Sin embargo, hasta ahora no hubo ningún acercamiento formal ni informal para analizar su situación y Torreira también dejó entrever cierto cansancio por repetir públicamente ese deseo sin recibir señales desde la dirigencia. “Todos saben el deseo que yo tengo de Boca, ya lo he dicho 200 millones de veces, hasta que me cansé de decirlo. Nunca nadie se comunicó conmigo”, marcó, y añadió: “Juego realmente donde me quieren”.

Con contrato en Galatasaray hasta mediados de 2028 y tras una extensa carrera en Europa que incluye pasos por Pescara, Sampdoria, Arsenal, Atlético de Madrid y Fiorentina, el uruguayo proyecta regresar a su país para cerrar su trayectoria profesional.

Aun así, mantiene intacta la ilusión de pasar por Boca antes del final: “Más allá del deseo que yo tenga, si nadie me quiere no va a pasar nada. Sí me voy a sentir mal el día que termine mi carrera por no haber jugado”, concluyó.

