Constanza Chiaramonte, la joven de 11 años que mantiene la Natación de Mendoza en lo más alto

La atleta mendocina volvió a destacarse en una competencia nacional de natación en estilo de espalda en San Juan y acompañandola con un muy buen resultado.

Constanza Chiaramonte, la gran promesa de la Natación de Mendoza

Constanza Chiaramonte, la gran promesa de la Natación de Mendoza

Según las palabras de su madre, la mendocina es “muy responsable y disciplinada” a su corta edad. En diálogo con Los Andes, contó que realiza entrenamientos de más de cinco horas y, rompiendo con los parámetros preestablecidos para gente de su edad, es decir, adelantándolos.

image
La atleta mendocina es subcampeona nacional.

La atleta mendocina es subcampeona nacional.

La historia de Constanza Chiaramonti, de Mendoza al país

Constanza comenzó a nadar prácticamente desde sus primeros meses de vida hasta sus dos años, cuando participaba junto a su madre en actividades de matronatación, orientadas a la estimulación temprana. Más adelante, hace tres años, se incorporó al club YPF, donde inició su formación deportiva de manera más estructurada. Al cumplir los diez años pasó a integrar el cuerpo de federados nacionales, una de las categorías más altas dentro de la institución. Allí comenzó a entrenar de forma profesional y de manera progresiva.

Cabe destacar que es una categoría más exigente que cualquier otra, ya que al menos durante dos meses al año tiene una pretemporada con cinco horas diarias, empezando desde las 5:00 a. m. y contando con una hora extra de gimnasio. Obviamente, las necesidades escolares son fundamentales, por lo que adapta este entrenamiento a su vida personal, que no parece interferirle. La propia protagonista nos contó que todos en su cercanía la apoyan en lo que hace "Me llevo súper bien, todos me apoyan: mis amigos, familia y en la escuela también."

Sortear los obstáculos, el gran mérito de Constanza Chiaramonte:

image
La nadadora a su corta edad, sorprende a la provincia.

La nadadora a su corta edad, sorprende a la provincia.

La joven atleta tiene un mérito extra respecto a sus logros, ya que entrena en piletas de 25 metros de largo, que es la mitad de la longitud en comparación con las piscinas olímpicas en las que compite, las cuales cuentan con 50 metros. El motivo es que la mayoría de estas instalaciones no se encuentran en el interior del país, y Mendoza no es la excepción. Su madre reveló: “Cuando van a los nacionales, ella corre en desventaja”, refiriéndose a este tipo de medidas.

Sin dudas, los logros de Constanza no son menores, siendo subcampeona en dos ocasiones en un mismo año y ya estando clasificada para los próximos compromisos de 2026, y mucho menos en una provincia que no cuenta con la infraestructura necesaria para la competencia. Todo esto cobra aún más relevancia teniendo en cuenta su corta edad. La proyección de la joven es tan grande que, en sus propias palabras, expresó: “Mi meta es ser campeona olímpica”.

