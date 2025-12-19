19 de diciembre de 2025 - 19:58

Independiente Rivadavia y una durísima baja: Ezequiel Centurión vuelve a River Plate

El arquero, figura del equipo campeón de la Copa Argentina, será tenido en cuenta por River Plate para la próxima temporada y no seguirá en el Azul.

El Azul pierde a Centurión, una pieza fundamental del equipo de Berti

El Azul pierde a Centurión, una pieza fundamental del equipo de Berti

Foto:

Ramiro Gómez
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Leé además

El Lobo hará su debut en Primera División en condición de visitante. 

Gimnasia y Esgrima ya conoce su camino en el Torneo Apertura 2026

Por Sergio Faria
Partido debut ante un viejo conocido para Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia vs Estudiantes de Buenos Aires: día y sede confirmados

Por Redacción Deportes

La noticia cayó como un baldazo de agua fría para el Azul, que se ilusionaba con mantener al arquero que se ganó rápidamente el puesto, y el corazón de los hinchas. Centurión deberá volver a su club de origen, River Plate, para sumarse a la pretemporada del equipo de Marcelo Gallardo. La resolución negativa para el cuadro mendocino llegó en medio de las negociaciones por la compra de su pase.

Por qué River Plate cambió de opinión sobre Centurión:

image
La partida de Ledesma termin&oacute; con malas noticias para Independiente Rivadavia

La partida de Ledesma terminó con malas noticias para Independiente Rivadavia

Según trascendió a través del periodista Germán García Grova, lo que desencadenó la determinación del Millonario de recuperar a uno de sus futbolistas surgidos de la cantera fue la salida de Jeremías Ledesma. Conan no quiere pelear más el puesto con Armani, y pidió irse para sumar más minutos en el 2026. Ante este panorama, los encargados del fútbol vieron en el portero de la Lepra la opción perfecta.

Así, River finalmente no lo venderá, y pasará a tenerlo en cuenta para la pretemporada que comenzará luego de las fiestas. No sólo convenció su nivel superlativo con la camiseta Azul (inclusive siendo figura ante el propio elenco de Núñez), sino también que no hay que poner dinero para recuperarlo ya que en diciembre vence su préstamo.

De esta forma, Independiente Rivadavia finalmente no podrá adquirir el pase de su arquero titular a pesar de que las negociaciones parecían ir viento en popa, y tendrá que salir al mercado de pases para buscar su reemplazante, teniendo en cuenta que tampoco contará con Gonzalo Marinelli (firmó con Quilmes y disputará la Primera Nacional).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una cláusula millonaria para el delantero colombiano de Independiente Rivadavia.

La cifra descomunal con la que Independiente Rivadavia blindó a Sebastián Villa

Por Redacción Deportes
Independiente Rivadavia, último campeón de la Copa Argentina.

Con reconocimiento a Independiente Rivadavia, se sortearon los cruces de la Copa Argentina 2026

Por Cristian Reta
liga profesional de futbol 2026: que grupos le tocaron a independiente rivadavia y a gimnasia y esgrima

Liga Profesional de Fútbol 2026: Qué grupos le tocaron a Independiente Rivadavia y a Gimnasia y Esgrima

Por Redacción Deportes
este fin de semana hay beach voley en tunuyan

Este fin de semana hay Beach Vóley en Tunuyán