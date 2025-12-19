Independiente Rivadavia y una durísima baja: Ezequiel Centurión vuelve a River Plate

El arquero, figura del equipo campeón de la Copa Argentina, será tenido en cuenta por River Plate para la próxima temporada y no seguirá en el Azul.

La baja es muy sensible, casi a la altura de la anunciada salida de Sebastián Villa. Después de la alegría por dar la vuelta olímpica en la Copa Argentina, Independiente Rivadavia tiene el desafío de suplir a otra de sus máximas figuras: Ezequiel Centurión.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría para el Azul, que se ilusionaba con mantener al arquero que se ganó rápidamente el puesto, y el corazón de los hinchas. Centurión deberá volver a su club de origen, River Plate, para sumarse a la pretemporada del equipo de Marcelo Gallardo. La resolución negativa para el cuadro mendocino llegó en medio de las negociaciones por la compra de su pase.

Por qué River Plate cambió de opinión sobre Centurión: image La partida de Ledesma terminó con malas noticias para Independiente Rivadavia Según trascendió a través del periodista Germán García Grova, lo que desencadenó la determinación del Millonario de recuperar a uno de sus futbolistas surgidos de la cantera fue la salida de Jeremías Ledesma. Conan no quiere pelear más el puesto con Armani, y pidió irse para sumar más minutos en el 2026. Ante este panorama, los encargados del fútbol vieron en el portero de la Lepra la opción perfecta.

Así, River finalmente no lo venderá, y pasará a tenerlo en cuenta para la pretemporada que comenzará luego de las fiestas. No sólo convenció su nivel superlativo con la camiseta Azul (inclusive siendo figura ante el propio elenco de Núñez), sino también que no hay que poner dinero para recuperarlo ya que en diciembre vence su préstamo.