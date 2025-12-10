Liga Profesional de Fútbol 2026: Qué grupos le tocaron a Independiente Rivadavia y a Gimnasia y Esgrima

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sorteó este miércoles las zonas que definirán la estructura de los torneos Apertura y Clausura 2026.

La temporada 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) mantendrá el formato del año anterior: dos torneos semestrales, Apertura y Clausura, con 30 equipos divididos en dos zonas de 15 clubes. En ese sentido los clubes mendocinos ya conocen a sus futuros rivales.

Durante la fase regular, cada equipo jugará 16 partidos: enfrentará a los otros 14 equipos de su zona, sumará un partido con su clásico histórico -cuyos rivales fueron asignados previamente - y cumplirá un interzonal contra un rival de la otra zona.

DLA (26) Uno de estos 16 equipos alzará la copa del Torneo Clausura de la Liga Profesional Al final de esas 16 fechas, los ocho mejores de cada zona clasificarán a octavos de final. Desde allí, los duelos serán a partido único, con eliminación directa, hasta definir al campeón del torneo.

Cómo quedaron las zonas del Apertura y Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol Zona A:

Boca

Independiente

San Lorenzo

Deportivo Riestra

Talleres de Córdoba

Instituto de Córdoba

Platense

Vélez

Estudiantes de La Plata

Gimnasia de Mendoza

Lanús

Newell´s

Defensa y Justicia

Central Córdoba de Santiago del Estero

Unión de Santa Fe Zona B: