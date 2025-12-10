10 de diciembre de 2025 - 13:37

Liga Profesional de Fútbol 2026: Qué grupos le tocaron a Independiente Rivadavia y a Gimnasia y Esgrima

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sorteó este miércoles las zonas que definirán la estructura de los torneos Apertura y Clausura 2026.

Los Andes
Redacción Deportes

La temporada 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) mantendrá el formato del año anterior: dos torneos semestrales, Apertura y Clausura, con 30 equipos divididos en dos zonas de 15 clubes. En ese sentido los clubes mendocinos ya conocen a sus futuros rivales.

Durante la fase regular, cada equipo jugará 16 partidos: enfrentará a los otros 14 equipos de su zona, sumará un partido con su clásico histórico -cuyos rivales fueron asignados previamente - y cumplirá un interzonal contra un rival de la otra zona.

Uno de estos 16 equipos alzará la copa del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Uno de estos 16 equipos alzará la copa del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Al final de esas 16 fechas, los ocho mejores de cada zona clasificarán a octavos de final. Desde allí, los duelos serán a partido único, con eliminación directa, hasta definir al campeón del torneo.

Cómo quedaron las zonas del Apertura y Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol

Zona A:

  • Boca
  • Independiente
  • San Lorenzo
  • Deportivo Riestra
  • Talleres de Córdoba
  • Instituto de Córdoba
  • Platense
  • Vélez
  • Estudiantes de La Plata
  • Gimnasia de Mendoza
  • Lanús
  • Newell´s
  • Defensa y Justicia
  • Central Córdoba de Santiago del Estero
  • Unión de Santa Fe

Zona B:

  • River
  • Racing
  • Huracán
  • Barracas Central
  • Belgrano de Córdoba
  • Estudiantes de Río Cuarto
  • Argentinos Juniors
  • Tigre
  • Gimnasia y Esgrima La Plata
  • Independiente Rivadavia de Mendoza
  • Banfield
  • Rosario Central
  • Aldosivi de Mar del Plata
  • Atlético Tucumán
  • Sarmiento de Junín

Así serán los cruces interzonales

  • Vélez – River
  • Barracas Central – Platense
  • Talleres de Córdoba – Rosario Central
  • Sarmiento de Junín – Estudiantes de La Plata
  • Defensa y Justicia – Belgrano de Córdoba
  • Argentinos Juniors – Lanús
  • Boca – Racing
  • Independiente Rivadavia de Mendoza – Independiente
  • Unión de Santa Fe – Aldosivi de Mar del Plata
  • Atlético Tucumán – Instituto de Córdoba
  • San Lorenzo – Estudiantes de Río Cuarto
  • Gimnasia y Esgrima La Plata – Gimnasia de Mendoza
  • Central Córdoba de Santiago del Estero – Tigre
  • Huracán – Deportivo Riestra
  • Newell´s – Banfield
