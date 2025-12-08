Liga Profesional: Estudiantes derrotó a Gimnasia en el clásico de La Plata y avanzó a la final

Estudiantes se clasificó a la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional tras vencer a Gimnasia 1 a0 en el clásico de La Plata, gracias a un gol de Tiago Palacios a los 16 minutos del segundo tiempo. El próximo sábado, el Pincha se enfrentará a Racing (eliminó a Boca 1 a 0) para definir el campeón del Clausura 2025. Final que se jugará desde las 21, en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

En un partido marcado por la cautela, donde un error podía definir el destino del duelo, Estudiantes supo administrar mejor sus recursos ofensivos. La jugada decisiva llegó tras una espectacular corrida de Edwin Cetré y un error defensivo de Giampaoli, que dejó a Palacios frente a Insfrán para definir con precisión. Con ese tanto, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez manejó la posesión del balón y sostuvo la mínima ventaja hasta el final.

Estudiantes venía de eliminar a Rosario Central y Central Córdoba (SdE) y ahora sorprendió al Lobo, que llegaba con cinco triunfos consecutivos. Un título para el Pincha lo clasificaría a la Copa Libertadores.

El primer tiempo del clásico de La Plata entre Gimnasia y Estudiantes mostró un arranque táctico, en el que ambos equipos cuidaron la pelota pero con estilos distintos: mientras Estudiantes tuvo mayor posesión, Gimnasia controló el juego y se mostró sólido en la recuperación. El Lobo buscó generar peligro por los laterales con algunos pelotazos largos, siempre bien contenidos por la defensa del Pincha .

La primera incidencia llegó con una doble falta de Santiago Ascacibar cerca del área local, que derivó en tarjeta amarilla por la presión que intentó imponer la visita. A los 15 minutos Edwin Cetr é probó desde afuera del área tras una salida rápida de Estudiantes, pero el balón pasó cerca del primer palo.

Oportunidades de Gimnasia

Gimnasia, bajo la conduccion de Barros Schelotto y Bautista Merlini, buscó aprovechar los espacios en tres cuartos de cancha. A los 22, Panaro remató desde afuera del área tras una media vuelta, pero la pelota se fue por encima del travesaño. Dos minutos después, un tiro libre ejecutado por Barros Schelotto derivó en un remate cruzado de Enzo Martínez, que fue bien bloqueado por Núñez. Se salvó el Pincha.

El Lobo siguió generando oportunidades a partir de ciertas individualidades. A los 30, Panaro recuperó la pelota y habilitó a Piedraita, cuyo centro fue cabeceado por Torres apenas desviado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1998135986593968594?t=GwYcnDidm9O1wTPXk1ipFQ&s=08&partner=&hide_thread=false ¡Tremendo atajadón de Muslera! pic.twitter.com/GtBB0KPCpM — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) December 8, 2025

Estudiantes respondió con un remate de Palacios a los 38, que Insfrán logró controlar. Poco antes del final del primer tiempo, Medina probó desde la derecha tras un contragolpe de Núñez, y Panaro tuvo otra chance a los 43 que Muslera despejó espectacularmente hacia atrás, evitando la caída de su arco.

Lo mejor del duelo platense se vio en los últimos minutos de la primera etapa, donde arriesgaron un poco más, pero ninguno pudo abrir el marcador y se fueron al descanso 0 a 0.

Además del gol de Palacios, el triunfo del Pincha tuvo como pilares a Ascacibar, que dominó el mediocampo y cortó los avances rivales; Cetré, protagonista en la jugada del gol; Muslera, que respondió con grandes intervenciones bajo los tres palos; y González Pirez, seguro en la defensa, manteniendo la solidez de Estudiantes frente a un Gimnasia insistente.

Estudiantes que no ha tenido una gran año, con este triunfo se metió de lleno en la final donde enfrentará a Racing, buscando un nuevo título que lo acerque nuevamente a la gloria.

Las Formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.

Gol: ST: 16' Palacios (E).

Cambios: ST: 21' Sale Bautista Merlini, entra Jan Hurtado por Merlini (G), Jeremías Merlo por Piedrahita (G), Norberto Briasco por Panaro (G); 24' Mikel Amondaraín por Piovi (E); 30' Lucas Castro por Max (G); 36' Pablo Aguiar por Barros Schelotto (G), Facundo Rodríguez por Cetré E), 43' Gastón Benedetti por Arzamendia (E).

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

Árbitro: Facundo Tello.

