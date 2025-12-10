Desmienten el fichaje 'confirmado' de Miguel Ángel Borja y explota el mercado: "¡Era Humo!"

El mercado de pases de fin de año volvió a demostrar su volatilidad. Recientemente, se daba por cerrado el pase de Miguel Ángel Borja a Cruz Azul de México, un rumor que encendió a los fanáticos de River Plate y la Liga MX.
Un reconocido experto en transferencias tuvo que retractarse públicamente de su primicia sobre el ex River Plate, cuyo futuro es un misterio.
El delantero colombiano, que anotó 62 goles en 159 partidos con el ‘Millonario’ antes de quedar libre, es una de las figuras más buscadas de cara a 2026. Por eso, cuando el periodista Mariano Olsen "confirmó" su llegada a la Máquina Cementera, muchos lo dieron por hecho, incluso detallando que compartiría plantel con los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta.
Sin embargo, el panorama dio un giro radical en menos de un día. El propio Olsen salió a pedir disculpas públicas, admitiendo que la información "no es verídica" y que falló en el chequeo, reconociendo que todo era "humo".
La desmentida fue contundente y se viralizó en sus redes sociales: “¡SI ERA HUMO! La información sobre el fichaje CONFIRMADO de MIGUEL ÁNGEL BORJA a @CruzAzul NO ES VERÍDICA”. Olsen asumió la responsabilidad total por el error cometido, dejando en claro que, pese a la expectativa generada por el debut de Cruz Azul en la Copa Intercontinental, Borja no ha firmado ningún vínculo con el club. Esta rectificación devuelve el futuro del atacante al terreno de la incertidumbre.
Tras una salida marcada por la irregularidad en su última etapa, los números de Borja en 2025 con River sorprendieron a más de uno. El colombiano fue el segundo jugador que más partidos disputó en todo el año (48 encuentros, solo detrás de Franco Armani con 50), aunque su productividad goleadora se desplomó, marcando solo 8 tantos, en contraste con los 31 de 2024.
Pese a esto, su trayectoria mantiene el interés de varios clubes grandes, incluyendo América y Tigres de México, Alianza Lima de Perú, y la posibilidad de volver a Junior de Barranquilla. Su prioridad es mantenerse en el fútbol del exterior, evaluando propuestas de ligas europeas como Rusia y Países Bajos, buscando el rodaje necesario para ser nuevamente convocado por Néstor Lorenzo y disputar el Mundial de 2026 con la Selección Colombia.
Mientras Borja define su próximo paso, que podría ser en la Liga MX, MLS o el Viejo Continente, el foco se mantiene en Argentina, donde su exequipo, River Plate, se prepara para el rearmado de Marcelo Gallardo. El ‘Muñeco’ tendrá la dura tarea de corregir los errores de una temporada sin títulos antes de enfrentar la Final del Torneo Clausura 2025. Borja, de hecho, pronosticó que hay "Marcelo para rato" y que River “va a brillar en 2026”