Desmienten el fichaje 'confirmado' de Miguel Ángel Borja y explota el mercado: "¡Era Humo!"

Un reconocido experto en transferencias tuvo que retractarse públicamente de su primicia sobre el ex River Plate, cuyo futuro es un misterio.

El mercado de pases de fin de año volvió a demostrar su volatilidad. Recientemente, se daba por cerrado el pase de Miguel Ángel Borja a Cruz Azul de México, un rumor que encendió a los fanáticos de River Plate y la Liga MX.

El delantero colombiano, que anotó 62 goles en 159 partidos con el ‘Millonario’ antes de quedar libre, es una de las figuras más buscadas de cara a 2026. Por eso, cuando el periodista Mariano Olsen "confirmó" su llegada a la Máquina Cementera, muchos lo dieron por hecho, incluso detallando que compartiría plantel con los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta.

Sin embargo, el panorama dio un giro radical en menos de un día. El propio Olsen salió a pedir disculpas públicas, admitiendo que la información "no es verídica" y que falló en el chequeo, reconociendo que todo era "humo".

borja Borja y un duro revés luego de su salida de River Gentileza Desmentida total: ¿Se cae el fichaje de Cruz Azul? La desmentida fue contundente y se viralizó en sus redes sociales: “¡SI ERA HUMO! La información sobre el fichaje CONFIRMADO de MIGUEL ÁNGEL BORJA a @CruzAzul NO ES VERÍDICA”. Olsen asumió la responsabilidad total por el error cometido, dejando en claro que, pese a la expectativa generada por el debut de Cruz Azul en la Copa Intercontinental, Borja no ha firmado ningún vínculo con el club. Esta rectificación devuelve el futuro del atacante al terreno de la incertidumbre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/olsendeportes/status/1998717356533534946&partner=&hide_thread=false ¡SI ERA HUMO!

La información sobre el fichaje CONFIRMADO de MIGUEL ÁNGEL BORJA a @CruzAzul NO ES VERÍDICA.

Pese a realizar el chequeo correspondiente de la noticia recibida, fallé en ese proceso.

Asumo toda la responsabilidad y ofrezco disculpas por el error cometido.

Saludos. pic.twitter.com/LRbofhVSqg — Mariano Olsen (@olsendeportes) December 10, 2025 El curioso 2025 de Miguel Ángel Borja y sus candidatos Tras una salida marcada por la irregularidad en su última etapa, los números de Borja en 2025 con River sorprendieron a más de uno. El colombiano fue el segundo jugador que más partidos disputó en todo el año (48 encuentros, solo detrás de Franco Armani con 50), aunque su productividad goleadora se desplomó, marcando solo 8 tantos, en contraste con los 31 de 2024.