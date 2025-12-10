River Plate está muy cerca de cerrar a su primer refuerzo

El Millonario podría confirmar en las próximas horas la llegada de un viejo anhelo de Marcelo Gallardo.

Sin prisa pero sin pausa, River Plate avanzó con las negociaciones por un futbolista que pidió expresamente el entrenador Marcelo Gallardo, y quedó a muy pocos detalles de distancia de poder confirmarlo para la temporada 2026, donde habrá triple competencia: Liga Profesional, Copa Argentina y Copa Sudamericana.

Entendiendo que debe reforzar mucho su plantel para volver a ser competitivo, el Millonario salió al mercado de pases con el objetivo de incorporar jerarquía y reemplazar a aquellos jugadores que quedaron fuera de la consideración del cuerpo técnico. Así, el primero de los apuntados ya está al caer.

Fausto Vera, cerca de firmar con River Plate: Fausto Vera Fausto Vera en la mira de River Plate web Se trata del volante argentino de 25 años Fausto Vera, que actualmente milita en el Atlético Mineiro de Brasil. Su polifuncionalidad, presencia en la mitad del terreno y buen trato de balón son algunas de las características que convencieron al Muñeco para ir a buscarlo y ofrecerle la chance de vestir la casaca de River hace varios mercados de pases.

Luego de muchas negociaciones frustadas, esta parece ser la ocasión donde la historia termina a favor de los de Núñez. El Galo no ve con malos ojos dejarlo marchar, y sólo restan detalles mínimos para que acepte los 5 millones de dólares (si se cumplen todas las variables) por el préstamo por 12 meses de duración con obligación de compra.

Según trascendió, las charlas con el jugador ya llegaron a buen puerto hace algunas semanas. Inclusive, ya se habría despedido de sus compañeros y salió de las convocatorias del entrenador Jorge Sampaoli, que le expresó que no lo tendrá en cuenta para sus planes a futuro.