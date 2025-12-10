River Plate está muy cerca de cerrar a su primer refuerzo

Se trata del volante argentino de 25 años Fausto Vera, que actualmente milita en el Atlético Mineiro de Brasil. Su polifuncionalidad, presencia en la mitad del terreno y buen trato de balón son algunas de las características que convencieron al Muñeco para ir a buscarlo y ofrecerle la chance de vestir la casaca de River hace varios mercados de pases.
Luego de muchas negociaciones frustadas, esta parece ser la ocasión donde la historia termina a favor de los de Núñez. El Galo no ve con malos ojos dejarlo marchar, y sólo restan detalles mínimos para que acepte los 5 millones de dólares (si se cumplen todas las variables) por el préstamo por 12 meses de duración con obligación de compra.
Según trascendió, las charlas con el jugador ya llegaron a buen puerto hace algunas semanas. Inclusive, ya se habría despedido de sus compañeros y salió de las convocatorias del entrenador Jorge Sampaoli, que le expresó que no lo tendrá en cuenta para sus planes a futuro.
De no mediar inconvenientes, en las próximas horas será presentado oficialmente en las redes sociales de River Plate, y se sumará al plantel durante el primer día de la pretemporada (el sábado 20 de diciembre).