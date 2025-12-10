10 de diciembre de 2025 - 18:06

River Plate está muy cerca de cerrar a su primer refuerzo

El Millonario podría confirmar en las próximas horas la llegada de un viejo anhelo de Marcelo Gallardo.

Fausto Vera sería el primer refuerzo de River Plate

Fausto Vera sería el primer refuerzo de River Plate

Se trata del volante argentino de 25 años Fausto Vera, que actualmente milita en el Atlético Mineiro de Brasil. Su polifuncionalidad, presencia en la mitad del terreno y buen trato de balón son algunas de las características que convencieron al Muñeco para ir a buscarlo y ofrecerle la chance de vestir la casaca de River hace varios mercados de pases.

Luego de muchas negociaciones frustadas, esta parece ser la ocasión donde la historia termina a favor de los de Núñez. El Galo no ve con malos ojos dejarlo marchar, y sólo restan detalles mínimos para que acepte los 5 millones de dólares (si se cumplen todas las variables) por el préstamo por 12 meses de duración con obligación de compra.

Según trascendió, las charlas con el jugador ya llegaron a buen puerto hace algunas semanas. Inclusive, ya se habría despedido de sus compañeros y salió de las convocatorias del entrenador Jorge Sampaoli, que le expresó que no lo tendrá en cuenta para sus planes a futuro.

De no mediar inconvenientes, en las próximas horas será presentado oficialmente en las redes sociales de River Plate, y se sumará al plantel durante el primer día de la pretemporada (el sábado 20 de diciembre).

