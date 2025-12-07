Racing Club y un dolor de cabeza extra para River Plate

La Academia eliminó a Boca Juniors en La Bombonera, que era el único que podía darle la clasificación a la Libertadores al Millonario

La enorme victoria de Racing Club sobre Boca Juniors en La Bombonera, por las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional, no sólo causó la frustración en el Xeneize. También generó el lamento en River Plate, que necesitaba la vuelta olímpica de su máximo rival.

En un giro inesperado y algo particular del fútbol argentino, tras la eliminación de Argentinos Juniors el cuadro de Claudio Úbeda era la última esperanza Millonaria para clasificar a la Copa Libertadores del año entrante. De esa forma, el hincha mantenía la dura dicotomía de quedarse sin la participación en el máximo certamen internacional, o apoyar a su clásico rival.

Pero el gol de Adrián Maravilla Martínez, que decretó el triunfo de Racing sobre Boca, enterró esa disyuntiva. Con el pase a la final del Clausura, quedó confirmado que River Plate jugará la próxima Copa Sudamericana.

Racing Club amargó a River Plate, y puede darle alegría a Independiente: Boca Juniors - Racing Club, por la Liga Profesional Boca Juniors - Racing Club, por la Liga Profesional EFE / Juan Ignacio Roncoroni A partir de la dinámica de la Tabla Anual, el Millonario mantenía una sola chance de ingresar en la Fase 2 de la Libertadores. Para eso el Xeneize tenía que consagarse como el campeón del Clausura para liberar un cupo. Así, Argentinos Juniors (el último clasificado) subiría un puesto, y se lo cedería a River.

Con la culminación de la semifinal, que dejó la derrota de Boca Juniors, se confirmó que los dirigidos por Marcelo Gallardo no disputarán la Copa Libertadores por primera vez en 11 años (no se la perdía desde el año 2014). Mientras tanto, jugará la Copa Sudamericana después de 11 años (la última ocasión había sido en 2015).