Con justicia, Racing Club eliminó a Boca Juniors y está en la final del Clausura

Racing Club jugó un gran partido en La Bombonera , aguantó con clase en zona defensiva y golpeó con un buen gol de Maravilla Martínez para superar 1 a 0 a Boca Juniors . Así, se clasificó a la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional , y sigue peleando para entrar a la Libertadores.

La primera mitad fue aburrida, muy alejada de la expectativa que se había generado por el choque de dos grandes con una identidad definida . Los 45 minutos se pasaron con mucha pierna fuerte, errores no forzados y poca actividad delante de los arqueros. Mucho tuvo que ver el planteo visitante, que surtió el efecto deseado.

Gustavo Costas propuso un entramado defensivo 5-4-1 repleto de futbolistas en campo propio, con el objetivo de complicarle la tarea de filtrar pases a Leandro Paredes y no darle espacios a los rápidos Palacios y Zeballos. Este último hizo sacar dos amarillas, trayendo cierto dolor de cabeza a los defensores. Así, logró irse al descanso sin que Cambeses tenga que intervenir . Lo más parecido a una chance de peligro local fue tras la pelea individual de Milton Giménez que terminó con algo más parecido a un pase al portero que un remate al arco.

Por el contrario, la Academia se acercó un poco más a partir de la explotación de una fórmula sencilla: Agustín Almendra con tres pelotas frontales para la llegada de los laterales . A los 20', Rojas tiró centro y Mura cabeceó alto; sobre 30' fue el propio Rojas el que remató débil; y finalmente a los 41' Mura la paró de pecho tras el pase del volante exBoca, y la dejó servida para el disparo de Nardoni, que pegó en el palo y se fue.

En la segunda parte Racing profundizó su buena actuación. Bien plantado en defensa, con mucho criterio para cruzar la mitad de la cancha y sin desesperarse. A Boca le faltó punch, y Cambeses casi no tuvo trabajo.

El Xeneize nunca encontró la fórmula para neutralizar el peligro que causó Agustín Almendra. El mediocampista ya había insinuado con tres filtraciones muy interesantes para los laterales durante el primer tiempo, y a los 30' del complemento pasó por caja para cobrar boleto gracias a esa búsqueda. Todo se destrabó con un pase para la subida de Gabriel Rojas, que tiró un centro para el cabezazo letal de Maravilla Martínez.

Respecto a lo ofensivo, el cuadro de Claudio Úbeda mostró serios problemas para contrarrestar la acumulación de rivales por detrás de la línea de la pelota. Paredes no tenía pase limpio ni huecos en la defensa, y los extremos no tuvieron una buena tarde para generarlos. A tal punto sucedió esto último, que el DT sorprendió a los 25' con la salida de Exequiel Zeballos y el ingreso de Alan Velasco. Sin embargo, todo el estadio repudió la modificación.

El cinco campeón del mundo recién pudo conectar con Miguel Merentiel sobre 40'. El Uruguayo recibió, se sacó a su marcador de encima y sacó un fuerte disparo que cruzó toda el área chica sin que nadie alcance a empujarla. Fue de lo poco que levantó al público, insuficiente para despertar la ilusión del agónico empate.

El cierre no le aportó claridad a Boca, pero si le imprimió la entrega y el apuro propio de un conjunto que ve como se le esfuma la chance del título. Apretó a Racing con mucha entrega y fue directo en cada ocasión que tuvo, pero la visita capeó el temporal con mucha solidez defensiva para abrochar el boleto a la final del Clausura.

Con la victoria de Racing, el equipo de Gustavo Costas mantiene viva la ilusión de coronar el año con una vuelta olímpica, que además le permita clasificar a la próxima Copa Libertadores. Boca quedó afuera con una imagen distinta a la que había construido en el último tiempo, y de yapa dejó sin el principal certamen internacional a su clásico rival.

Formaciones de Boca Juniors – Racing Club:

Boca (0): Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Racing (1): Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Datos del partido:

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Silvio Trucco

Goles: ST: 30' Adrián Martínez (R)

Cambios: ST: 25' A. Velasco por Zeballos (B), 36' T. Conechny por Solari (R) 36' B. Zuculini por Almedra (R), 39' A. Fernández por Vergara (R), 50' R. Battaglia por Delgado (B), 52' F. Pardo por Di Césare (R)

