Darío Benedetto recordó con cariño su paso por Boca Juniors: "No viví en ningún lado lo que sentí ahí"

Darío Benedetto no se guardó nada, y se refirió sin tapujos a su paso por Boca Juniors , su salida de Newells Old Boys y su futuro en el fútbol . Lejos de confirmar su retiro, el delantero aseguró que quiere seguir en carrera. "Quiero seguir jugando", advirtió.

En diálogo con ESPN, el atacante aseguró que se cansó de muchos aspectos del deporte actual, pero que sigue enganchando con la parte lúdica. “No me hartó el fútbol, me hartaron ciertas mañas que agarró. Quilombos en los clubes, negocios. .. Pero siempre me va a gustar el fútbol. Eso me hizo ser quien soy. Nunca me va a dejar de gustar. Quiero seguir jugando", contó.

El Pipa estuvo a punto de retirarse, pero el acompañamiento de profesionales lo ayudó . "Casi me retiro, pero lo traté con terapia, que la hago hace seis años, y quiero estirarla más, quiero retirarme bien. Les aconsejo a todos los jugadores hacer terapia”.

Además, respecto a lo que piensa sobre el futuro, advirtió: "Quiero seguir jugando, no sé hasta cuando. Tengo 35, me siento bien. Un año más seguro . No me muevo de Argentina. No me iría al Interior, quiero estar más cerca de mis hijos. Voy a inclinarme más por el lado de clubes que no tengan quilombos".

Benedetto recordó con mucho cariño su paso por Boca Juniors, donde tuvo una primera etapa muy positiva y un retorno no tan bueno. Sobre eso, confió: “No viví en ningún lado lo que sentí en Boca. Por eso, cuando me fui a Elche lo llamo a Román, que me había llamado seis meses antes, y le digo que tenía dos ofertas del fútbol de España: Betis y Elche. Y le dije que quería experimentar qué se siente jugar en el fútbol español, porque nunca había tenido la posibilidad. Después, lo llamo a Román y le digo: ‘Estoy extrañando Boca’. Y me abrió las puertas y me dijo: ‘Boca es tu casa’".

Uno de los momentos negativos más destacados de su estadía en el club fue la pelea que mantuvo con el DT Diego Martínez, donde surgió la famosa frase "Noches alegres, mañanas tristes. Al respecto, el goleador confesó: “Yo estaba en una. Fue un enojo y no recuerdo haber dicho eso. Me regalaron una taza con esa frase. ¿Sabés quién nos decía esa frase? Javier Valdecantos (preparador físico de Guillermo Barros Schelotto). Cuando uno estaba medio caído, te decía: ‘Noches alegres, mañanas tristes, dale, dale, movete’. Ahí quedó. Igual fue verdad, porque sí había festejado el cumpleaños, fue alegre, después a la mañana estaba muerto”.

Su conflictiva salida de Newell's:

Finalmente, el delantero confirmó que su salida de Newell's se produjo por la partida del Ogro Fabbiani, y una disputa con el entrenador interino Lucas Bernardi. "Cuando se fue el Ogro me cayó mal. Me sorprendió que un interino no te va a tener en cuenta y tome decisiones por encima del presidente. Ahí te das cuenta cómo está el club".

A pesar de las charlas para continuar, la relación ya estaba rota. "Había un grupo espectacular. Le dije que no le iba a hacer problemas, estaba para sumar. Ahí Lucas me dice: ‘La opción es que entrenes con Reserva’. Me pareció una falta de respeto, se lo dije. Le dije que si no quería que entrene con él, yo me quedo haciéndome masajes y tomando mates en la utilería, mientras hablaba con quien tenía que arreglar mi contrato”, cerró.