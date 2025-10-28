Sufre Darío Benedetto: el flamante DT Bernardi lo borró y rescindirá su contrato con Newell's

El entrenador interino de Newell's le informó a Darío Benedetto que no será tenido en cuenta y se espera que deje el club en los próximos días.

Fue el histórico exvolante, campeón con la Lepra del Torneo Final 2013, quien informó al ex-Boca que no será de su consideración para los compromisos que restan en la campaña y con la puerta abierta para buscar nuevas oportunidades se espera que rescinda su vínculo con la institución, dejando de entrenarse junto al resto de sus compañeros en el Complejo Polideportivo Jorge B. Griffa (ex "Bella Vista").

La etapa de Darío Benedetto en Newell's La etapa del Pipa lejos estuvo de las expectativas en la previa, ya que oficializó su arribo en junio y en nueve partidos no logró marcar. Un ciclo marcado por las lesiones musculares y con un penal errado de manera insólita en Córdoba ante Belgrano, donde tras ser advertido por el referí disparó sin exito al medio de la portería.