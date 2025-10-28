28 de octubre de 2025 - 15:47

Sufre Darío Benedetto: el flamante DT Bernardi lo borró y rescindirá su contrato con Newell's

El entrenador interino de Newell's le informó a Darío Benedetto que no será tenido en cuenta y se espera que deje el club en los próximos días.

Darío Benedetto fue cortado en Newells y no jugará más en la Lepra rosarina.&nbsp;

Darío Benedetto fue cortado en Newell's y no jugará más en la Lepra rosarina. 

Dar&iacute;o Benedetto termin&oacute; su etapa en Newell's.&nbsp;

Darío Benedetto terminó su etapa en Newell's.

Fue el histórico exvolante, campeón con la Lepra del Torneo Final 2013, quien informó al ex-Boca que no será de su consideración para los compromisos que restan en la campaña y con la puerta abierta para buscar nuevas oportunidades se espera que rescinda su vínculo con la institución, dejando de entrenarse junto al resto de sus compañeros en el Complejo Polideportivo Jorge B. Griffa (ex "Bella Vista").

Darío Benedetto, delantero de Newell's
Dar&iacute;o Benedetto no jugar&aacute; m&aacute;s en Newell's por decisi&oacute;n del DT Bernardi.&nbsp;

Darío Benedetto no jugará más en Newell's por decisión del DT Bernardi.

La etapa de Darío Benedetto en Newell's

La etapa del Pipa lejos estuvo de las expectativas en la previa, ya que oficializó su arribo en junio y en nueve partidos no logró marcar. Un ciclo marcado por las lesiones musculares y con un penal errado de manera insólita en Córdoba ante Belgrano, donde tras ser advertido por el referí disparó sin exito al medio de la portería.

