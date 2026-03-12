12 de marzo de 2026 - 12:45

Franco Colapinto decoró su termo para el mate con un nuevo sticker de Punch

En una reciente entrevista el piloto argentino reveló que la historia de macaco Punch es su "Imperio Romano".

Franco Colapinto mostró orgulloso un nuevo sticker en su termo.

Foto:

Por Francisco Moreno

Franco Colapinto inició su camino con Alpine en el Gran Premio de Australia con una confesión que se alejó de los tecnicismos mecánicos. En medio de un desafío sobre fauna local, el piloto argentino reveló que su verdadera obsesión es Punch, un pequeño mono japonés cuya historia de resiliencia conmovió a millones en las redes sociales.

La escena ocurrió durante un juego organizado por la escudería francesa en el que los pilotos debían identificar sonidos de animales autóctonos de Australia. Mientras su compañero Pierre Gasly participaba de la dinámica, Colapinto interrumpió con una sonrisa para desviar la atención hacia un fenómeno de TikTok. "¿No te importa Punch? Es mi imperio romano", lanzó el pilarense, conectando instantáneamente con su audiencia más joven.

image

Un sticker nuevo en el termo del piloto confirma su obsesión por este tema

Hace unas horas, el piloto argentino fue captado en video al llegar al paddock, donde mostró orgulloso su termo decorado con nuevos stickers, entre ellos uno del macaco Punch, sosteniendo a su osito. Además, mostró que al lado también tiene otro sticker, pero de Lionel Messi, con la frase “vamos Franco”. El gesto, que rápidamente circuló en redes entre fanáticos, ocurrió mientras el joven se prepara para afrontar la actividad del fin de semana en el Grand Prix de China.

Punch: la historia del macaco en el zoológico de Ichikawa

Punch es un bebé macaco japonés que reside en el zoológico de Ichikawa, cerca de Tokio. Su fama no nació de una pirueta, sino de una situación vulnerable: fue rechazado por su madre biológica inmediatamente después de nacer. Ante la imposibilidad de que el primate recibiera el cuidado materno natural, los especialistas del centro recurrieron a una técnica de apoyo conductual.

image

Los cuidadores introdujeron un peluche de gran tamaño en el recinto para que el pequeño macaco pudiera aferrarse a él. Este objeto no funciona como un juguete, sino como un soporte físico que imita la contención necesaria para el desarrollo de los primates huérfanos.

