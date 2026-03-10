10 de marzo de 2026 - 16:47

Alpine detectó una falla en el auto de Franco Colapinto, pero no lo cambiará para China

La escudería francesa introducirá modificaciones al monoplaza de cara al GP de Japón, por lo que este fin de semana correrán con el mismo vehículo.

Franco Colapinto se prepara para el GP de China

Franco Colapinto se prepara para el GP de China

En un debut caótico por la sanción recibida sobre el auto de Franco Colapinto, Alpine detectó una falla aerodinámica en el alerón delantero de su monoplaza durante la última carrera en el GP de Australia y ya trabaja en una solución, aunque las mejoras recién llegarán para el Gran Premio de Japón.

Alpine trabaja para mejorar el auto de Colapinto:

El Alpine A526 de Franco Colapinto.

El equipo europeo identificó el problema tras analizar los datos recogidos en pista y el comportamiento del auto durante la competencia, y descubrieron que la anomalía se encuentra en el funcionamiento aerodinámico del alerón delantero, una pieza clave para el equilibrio del monoplaza y la correcta distribución del flujo de aire hacia el resto del coche.

A partir de ese diagnóstico, los ingenieros iniciaron el desarrollo de nuevas soluciones para corregir la deficiencia. Sin embargo, el calendario de fabricación y validación técnica impide que las piezas estén listas para el Gran Premio de China, por lo que el equipo afrontará esa carrera sin modificaciones en el A526.

De esta forma, la escudería francesa introducirá actualizaciones en el A526 para la próxima fecha posterior al GP de China por lo que el argentino Franco Colapinto correrá con el mismo auto que en Australia para luego recibir las actualizaciones correspondientes de cara al Gran Premio de Japón.

Todo comenzará este viernes, con las únicas prácticas libres y la clasificación para la Sprint, que se correrá en primer turno durante el sábado. Ese segundo día también tendrá la qualy para el Gran Premio, que se correrá el domingo a la madrugada (hora de Argentina).

Horarios de Franco Colapinto en el GP de China:

Franco Colapinto 18° en la FP2 de Australia.

  • Viernes 13 de marzo: Prácticas libres 1 a las 0.30.
  • Viernes 13 de marzo: Clasificación Sprint a las 4.30.
  • Sábado 14 de marzo: Carrera Sprint a las 0.00.
  • Sábado 14 de marzo: Clasificación principal a las 4.00.
  • Domingo 15 de marzo: Carrera principal a las 4.00.
