Fórmula 1: Franco Colapinto corre la práctica y la clasificación de la Sprint del GP de China

Colapinto en el GP de China: horarios y cronograma completo
Viernes 13
Prácticas libres 1: 00.30 a 01.30Clasificación Sprint: 04.30 a 0 5.14
Sábado 14
Carrera Sprint: 00.00 a 01.00Clasificación: 04.00 a 05.00
Domingo 15
Carrera: 04.00 horas
*Los horarios corresponden al huso argentino y la transmisión estará a cargo de Disney+ y Fox Sports.
Franco Colapinto anticipó un fin de semana complicado en el GP de China: “Va a ser duro”
En la previa de la actividad, el piloto argentino fue sincero sobre las dificultades que puede enfrentar en la pista. “Va a ser duro porque no conozco el circuito. El auto es todo muy diferente, va a ser un lindo desafío”, expresó Colapinto en diálogo con DAZN al llegar al Circuito Internacional de Shanghái, escenario de la segunda fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1.