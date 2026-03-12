12 de marzo de 2026 - 17:46

Fórmula 1: Franco Colapinto corre la práctica y la clasificación de la Sprint del GP de China

AUTOMOVILISMO. Franco Colapinto afrontará la segunda fecha de la temporada de Fórmula 1 tras su debut con Alpine en Australia.

Franco Colapinto corre la práctica y la clasificación de la Sprint en la primera jornada del GP de China.&nbsp;

Franco Colapinto corre la práctica y la clasificación de la Sprint en la primera jornada del GP de China. 

Franco Colapinto se prepara para el GP de China

Alpine detectó una falla en el auto de Franco Colapinto, pero no lo cambiará para China

Colapinto en el GP de China: horarios y cronograma completo

Viernes 13

Prácticas libres 1: 00.30 a 01.30Clasificación Sprint: 04.30 a 0 5.14

Sábado 14

Carrera Sprint: 00.00 a 01.00Clasificación: 04.00 a 05.00

Domingo 15

Carrera: 04.00 horas

*Los horarios corresponden al huso argentino y la transmisión estará a cargo de Disney+ y Fox Sports.

Franco Colapinto anticipó un fin de semana complicado en el GP de China: “Va a ser duro”

En la previa de la actividad, el piloto argentino fue sincero sobre las dificultades que puede enfrentar en la pista. “Va a ser duro porque no conozco el circuito. El auto es todo muy diferente, va a ser un lindo desafío”, expresó Colapinto en diálogo con DAZN al llegar al Circuito Internacional de Shanghái, escenario de la segunda fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

