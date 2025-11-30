Boca Juniors y una sufrida victoria que lo mete entre los cuatro mejores

A Boca Juniors le costó el trámite y padeció más de la cuenta, pero superó a Argentinos Juniors y está en las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional . El único tanto en La Bombonera lo puso Ayrton Costa, en el comienzo de la tarde.

El Bicho fue el claro dominador de la pelota, manteniendo la mayor parte del tiempo la posesión gracias al aporte de sus movedizos volantes creativos. Sin embargo, le costó la generación de chances de peligro, y sólo contó con un remate esquinado de Nicolás Oroz esquinado que Marchesín mandó al córner, y un disparo desviado de Fattori.

Por el lado del dueño de casa, lo positivo es que lastimó rápido. Apenas transcurrían 4 minutos del primer tiempo cuando Leandro Paredes ejecutó un córner pasado, Merentiel remató de primera, y Ayrton Costa la mandó a guardar ante el rebote del arquero.

Con el 1 a 0 a su favor, y la redonda bajo la custodia del cuadro de La Paternal, el local corrió de atrás y apostó a recuperar para luego salir disparado en búsqueda del segundo . Casi lo consiguió en dos oportunidades, pero el travesaño le negó el golazo a Carlos Palacios, y más tarde Gonzalo Siri le tapó de forma increíble el cabezazo a quemarropa de Milton Giménez.

¡¡BOCA YA LO GANA Y QUIERE SEMIS!! Ayrton Costa estaba en el lugar indicado y definió para el 1-0 ante Argentinos en el arranque del partido.

La segunda mitad mantuvo la misma tónica. Argentinos tuvo la pelota y se encargó de llevar adelante el desarrollo del partido, y Boca se defendió en su propio campo mientras buscaba una contra letal para liquidar la historia.

Sin embargo, ambos mostraron fuertes falencias para llegar al gol, y por momentos el choque cayó en la monotonía. Úbeda metió a Belmonte para reforzar el medio, y mandó al campo a Cavani para refrescar la zona ofensiva. Diez respondió con el ingreso del intrépido Giaccone y el de Ovando (delantero) por Prieto (defensor).

Molina lo tuvo, pero no pudo empatarlo:

¡¡TOMÁS MOLINA TUVO EL EMPATE DE ARGENTINOS!!





Sobre el cierre, la visita se activó y generó tres clarísimas. Primero con Lescano, que recibió en tres cuartos de campo, enganchó y remató para exigir la respuesta de Marchesín al córner. En la siguiente, el volante envió un buen centro y Tomás Molina cabeceó apenas afuera. A los 43', se la bajaron en el área a Porcel, que perdió el mano a mano con el portero local.

Sufriendo y sin brillar, Boca se quedó con un partido complicado y sigue en carrera en la Liga Profesional, donde buscará ser campeón del Torneo Clausura. Ahora deberá esperar al vencedor de Racing – Tigre, para conocer a su próximo rival.

Formaciones de Boca – Argentinos Juniors:

Boca (1): Agustín Marchesín; Juan Baringa, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Argentinos Juniors (0): Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Diego Porcel, Hernán López Muñoz; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Datos del partido:

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Lucas Novelli

Goles: PT: 5' Ayrton Costa (B)

Cambios: ST: 18' E. Cavani por Merentiel (B), 18' T. Belmonte por Giménez (B), 18' L. Giaccone por Oroz (A), 26' K. Zenón por Palacios (B), 31' L. Ovando por Prieto (A), 35' B. Aguirre por Zeballos (B), 35' R. Battaglia por Delgado (B), 43' M. Brondo por López Muñoz (A)

