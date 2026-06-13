13 de junio de 2026 - 00:02

Partidos del Mundial 2026 hoy, sábado 13 de junio: quiénes juegan, a qué hora y dónde verlo en vivo

Cuatro partidos forman parte del fixture para hoy. El partido más importante de la jornada tiene a Brasil, en su debut por el grupo C.

Partidos del Mundial 2026 hoy, sábado 13 de junio: quiénes juegan, a qué hora y dónde verlo en vivo

Partidos del Mundial 2026 hoy, sábado 13 de junio: quiénes juegan, a qué hora y dónde verlo en vivo

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LA
Por Francisco Moreno

El Mundial de la FIFA 2026 no da respiro y la pelota vuelve a rodar este sábado 13 de junio con una jornada repleta de acción que promete paralizar a los fanáticos del fútbol. En particular, con el debut de uno de los históricos campeones: Brasil.

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La máxima cita mundialista norteamericana continúa su marcha en la fase de grupos con una agenda cargada de atractivos encuentros, ideales para disfrutar desde el sillón durante todo el fin de semana.

Mundial de la FIFA 2026
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Para este sábado, el calendario oficial de la FIFA tiene programados un total de 4 partidos que empezarán a perfilar los clasificados a la siguiente instancia. La actividad del día estará centrada en los grupos B, C y D, donde potencias históricas y debutantes buscarán pisar fuerte para acomodarse en la tabla de posiciones.

Los apasionantes cruces se distribuirán en distintas sedes a lo largo del continente, teniendo como escenarios principales a las ciudades de San Francisco, Nueva Jersey, Boston y Vancouver.

A continuación, te presentamos la guía completa con el fixture detallado de hoy: quiénes juegan, en qué horarios de Argentina y cuáles son los canales de televisión y plataformas de streaming para seguir cada partido en vivo.

Partidos del Mundial 2026 hoy, sábado 13 de junio: hora y TV

Qatar vs. Suiza (Grupo B)

Estadio Levi’s Stadium - San Francisco Bay Area, Estados Unidos

12.00 local | 16.00 de Argentina

Transmite DSports

Qatar vs. Suiza
Qatar vs. Suiza

Qatar vs. Suiza

Brasil vs. Marruecos (Grupo C)

Estadio MetLife Stadium - Nueva Jersey, Estados Unidos

18.00 local | 19.00 de Argentina

Transmite DSports, Telefe, Disney+

Brasil vs. Marruecos
Brasil vs. Marruecos

Brasil vs. Marruecos

Haití vs. Escocia (Grupo C)

Estadio Gillette Stadium - Boston, Estados Unidos

21.00 local | 22.00 de Argentina

Transmite DSports, TyC Sports

Haití vs. Escocia
Haití vs. Escocia

Haití vs. Escocia

Australia vs. Turquía (Grupo D)

Estadio BC Place - Vancouver, Canadá

21.00 local | 1.00 Argentina (domingo)

Transmite DSports, TyC Sports

Australia vs. Turquía
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