Momento viral en el Mundial 2026: Marcelo Benedetto dejó el vivo para tomarse una foto con Shakira

El periodista argentino Marcelo Benedetto protagonizó uno de los primeros momentos virales del Mundial 2026 , durante una transmisión especial desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El periodista dejó el vivo y burló la seguridad del recinto para sacarse una foto con Shakira.

El inesperado encuentro se realizó horas antes de la apertura oficial del Mundial 2026 , cuando la cantante colombiana ingresó al estadio para el ensayo general del show de inauguración del torneo.

Benedetto, enviado oficial de DSport , no dudó ni un segundo cuando vio a la barranquillera caminar por los costados del estadio y se lanzó a por la foto : "Está viniendo Shakira, voy a buscarla", dijo el periodista previo a abandonar su micrófono y la cámara que lo acompañaba.

Mientras tanto, los periodistas del piso narraban la insólita secuencia y alentaban a su colega a conseguir esa ansiada foto. Segundos después, la cámara enfocó el momento exacto en el que el comunicador cruzó el cordón de seguridad , que separaba al área de prensa del sector exclusivo del estadio, y logró hablar con la cantante para pedirle la esperada fotografía.

¡ESTE CROOSOVER NO LO TENÍAS! @m_benedetto y SHAKIRA en el Azteca, a menos de 24 horas del inicio del #MundialEnDSPORTS . Ya tenía una con Dua Lipa... #SeHablaAsiDSPORTS pic.twitter.com/0EnGWCpnsk

"Era la foto para el Instagram de Benedetto" , comentó uno de los periodistas. Horas más tarde, Benedetto compartió la foto en sus redes sociales. "Más admiración @shakira por tu gesto, repleto de humildad y simpatía" , expresó.

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El show de Shakira en el Mundial 2026

Durante la primera ceremonia de apertura del Mundial 2026 en México, Shakira cerró el espectáculo con la canción "Dai Dai", junto con Burna Boy. La performance contó con decenas de bailarines en escena, quienes realizaban la coreografía alrededor de una Copa del Mundo gigante en medio del estadio.

A diferencia de lo que ocurrió en otras presentaciones de la cantante en los Mundiales, en esta oportunidad recibió una gran cantidad de críticas y hasta los memes inundaron las redes sociales.

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Incluso, muchos difundieron la teoría de que en realidad habría sido una doble la que se presentó en la ceremonia, y no la verdadera Shakira. Los rumores dividieron a los usuarios en internet, aunque muchos fanáticos tiraron por tierra la idea al comparar el show con otras presentaciones en vivo de la cantante. "Cuando dicen que “no era Shak” no conocen lo exigente que es y que no iba a dejar algo tan importante en manos de otra personas", comentó un usuario en las redes.