Sin sorpresas, Claudio Úbeda diagrama los once de Boca Juniors

El Xeneize ya tiene los nombres que intentarán arribar a la final de la Liga Profesional ante Racing Club, este domingo.

Boca Juniors está de buena racha, producto de un equipo que parece haber encontrado el estado de forma perfecto en la recta final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Después de la consolidación de la idea, el Xeneize quiere coronar con un título.

El entrenador Claudio Úbeda atravesó toda la semana con la atención puesta en los jugadores que no están al 100%, pero que metían presión para estar entre los once iniciales. Los que estaban en duda eran Carlos Palacios (golpe en el empeine del pie derecho), Ander Herrera (molestia en el isquiotibial izquierdo), y Alan Velasco (recuperándose de una lesión ligamentaria).

Mientras el primero se recuperó satisfactoriamente y se mantendrá entre los titulares, los dos últimos sumaron minutos para el equipo alternativo y esperarán su chance desde el banco de los suplentes.

Los convocados de Boca Juniors: Lista de convocados de Boca Juniors Además, el entrenador también pensó en la posibilidad de reemplazar a Milton Gimenez. El delantero no atraviesa un buen momento y su rendimiento decayó notablemente. En su lugar podía estar Edinson Cavani, pero el uruguayo no está en óptimas condiciones y es díficil que pueda completar los 90 minutos.

Así, el equipo que saldrá a la cancha para medirse con la Academia será el mismo que las últimas dos jornadas. Un poco por elección y otro por los que todavía no están del todo bien, Claudio Úbeda respetará la famosa frase: "Equipo que gana no se toca".