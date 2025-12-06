6 de diciembre de 2025 - 11:27

Racing Club: Gustavo Costas patea el tablero y cambia el esquema para enfrentar a Boca

El entrenador de la Academia modificará el equipo pensando en el trascendental duelo ante el Xeneize.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Este domingo, Racing Club afronta un partido más que importante ante Boca en La Bombonera. La semifinal del Torneo Clausura de la Liga Profesional es la chance ideal para dar el golpe y soñar con un cierre de año con vuelta olímpica incluida. Por ese motivo, el DT Gustavo Costas planea cambios.

A partir de lo que se practicó durante la semana, el conjunto Académico retornará a la ya probada línea de 3 centrales, que se complementará con una mitad de campo bien poblada. El objetivo es acortar distancias en la zona defensiva, y poder juntar las dos líneas para que los volantes ofensivos de Boca no tengan espacios para lastimar.

Marco Di Cesare, defensor mendocino de Racing que es pretendido por el Santos de Neymar
El defensor mendocino Di Césare se mete en el once de Racing

En cuanto a los nombres propios, el DT eligió a Facundo Mura como reemplazante de Martirena, y a Marco Di Césare por Sosa (para formar la línea de tres centrales). El que se quedó afuera de los once es Bruno Zuculini, que se perfilaba para ir de arranque pero tendrá que esperar su chance desde el banco de los suplentes.

De esta forma, Racing Club tiene confirmados a los futbolistas que intentarán abrochar la clasificación a la gran final del Clausura de la Liga Profesional. La cita es el próximo domingo a las 19 horas en La Bombonera, con el arbitraje de Darío Herrera.

Los probables once de Racing Club para jugar con Boca:

Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny, Adrián Martínez, Duvan Vergara. DT: Gustavo Costas.

