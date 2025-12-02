Costas no lo puede creer: la numerosa lista de bajas de Racing Club para jugar ante Boca

La Academia tendrá que armar un once inicial teniendo en cuenta los futbolistas que no podrán estar por sanción o lesión.

En las últimas horas, el director técnico comenzó a hacer el recuento de los soldados que tendrá disponibles para el choque de semifinales, y también de aquellos que no podrán sumar minutos. Así, la posible alineación empezó a vislumbrarse entre la preocupante cifra de 8 bajas.

Los que no estarán ante Boca Juniors: image Gustavo Costas no podrá contar con Martirena, ni tampoco con Sosa web La lista negra la encabezan dos que fueron titulares ante Tigre, pero que no podrán estar por haber sido expulsados por el árbitro Andrés Merlos. Se trata del lateral por derecha Gastón Martirena, y del volante central Santiago Sosa. Son los nombres que más lamenta el cuerpo técnico, teniendo en cuenta la influencia de ambos en el andamiaje colectivo de la Academia.

Además, el que terminó con una molestia y tuvo que pedir el cambio es Santiago Solari. El delantero se retiró con una clara mueca de dolor, y temen que pueda perderse el choque en La Bombonera. En caso de confirmarse esta situación, se sumaría a aquellos que están diezmados desde lo físico, y están descartados para el duelo ante Boca: Marcos Rojo, Luciano Vietto, Ignacio Rodríguez, Matías Zaracho, y Elías Torres.

La probable formación de Racing Club para el domingo: Diseño sin título - 2025-12-02T091751.155 Gustavo Costas con Facundo Cambeses, la gran figura de Racing Club. Teniendo en cuenta los casos mencionados, el entrenador Gustavo Costas hace malabares para diagramar el equipo que enfrentará al Xeneize el próximo domingo. En la zona baja, el elegido para ocupar el lateral derecho es Facundo Mura. En el medio, los nombres que pelean por el puesto que deja vacante Sosa son Bruno Zuculini, y Alan Forneris. En cuanto al reemplazo de Solari, puede ser Tomas Conechny o Adrián Balboa.