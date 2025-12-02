2 de diciembre de 2025 - 19:02

Costas no lo puede creer: la numerosa lista de bajas de Racing Club para jugar ante Boca

La Academia tendrá que armar un once inicial teniendo en cuenta los futbolistas que no podrán estar por sanción o lesión.

Gustavo Costas, DT de Racing Club

Gustavo Costas, DT de Racing Club

Foto:

web
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Martinera empuja a la red el último gol del encuentro, ese que decretó el triunfo de Racing Club sobre River Plate, 3-2. 

Para el infarto: Racing Club eliminó a River Plate, tras un frenético 3-2

Por Redacción Deportes
LIGA PROFESIONAL. Sebastián Driussi vuelve a la titularidad en River. 

Liga Profesional: Marcelo Gallardo definió el equipo titular de River para visitar a Racing en el Cilindro

Por Redacción Deportes

En las últimas horas, el director técnico comenzó a hacer el recuento de los soldados que tendrá disponibles para el choque de semifinales, y también de aquellos que no podrán sumar minutos. Así, la posible alineación empezó a vislumbrarse entre la preocupante cifra de 8 bajas.

Los que no estarán ante Boca Juniors:

image
Gustavo Costas no podr&aacute; contar con Martirena, ni tampoco con Sosa

Gustavo Costas no podrá contar con Martirena, ni tampoco con Sosa

La lista negra la encabezan dos que fueron titulares ante Tigre, pero que no podrán estar por haber sido expulsados por el árbitro Andrés Merlos. Se trata del lateral por derecha Gastón Martirena, y del volante central Santiago Sosa. Son los nombres que más lamenta el cuerpo técnico, teniendo en cuenta la influencia de ambos en el andamiaje colectivo de la Academia.

Además, el que terminó con una molestia y tuvo que pedir el cambio es Santiago Solari. El delantero se retiró con una clara mueca de dolor, y temen que pueda perderse el choque en La Bombonera. En caso de confirmarse esta situación, se sumaría a aquellos que están diezmados desde lo físico, y están descartados para el duelo ante Boca: Marcos Rojo, Luciano Vietto, Ignacio Rodríguez, Matías Zaracho, y Elías Torres.

La probable formación de Racing Club para el domingo:

Diseño sin título - 2025-12-02T091751.155
Gustavo Costas con Facundo Cambeses, la gran figura de Racing Club.

Gustavo Costas con Facundo Cambeses, la gran figura de Racing Club.

Teniendo en cuenta los casos mencionados, el entrenador Gustavo Costas hace malabares para diagramar el equipo que enfrentará al Xeneize el próximo domingo. En la zona baja, el elegido para ocupar el lateral derecho es Facundo Mura. En el medio, los nombres que pelean por el puesto que deja vacante Sosa son Bruno Zuculini, y Alan Forneris. En cuanto al reemplazo de Solari, puede ser Tomas Conechny o Adrián Balboa.

De no mediar inconvenientes, Racing podría salir con: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zucilini o Alan Forneris, Agustín Almendra; Tomás Conechny o Adrián Balboa, Adrián Martínez, Duván Vergara.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

De chilena, Cuti Romero anotó el 2 a 2 de Tottenham

¡Estás loco! Cuti Romero anotó un doblete para el empate del Tottenham

Por Redacción Deportes
Darío Benedetto dialogó sobre su estadía en Boca Juniors

Darío Benedetto recordó con cariño su paso por Boca Juniors: "No viví en ningún lado lo que sentí ahí"

Por Redacción Deportes
Fausto Vera en la mira de River Plate

River Plate sueña con un refuerzo top para su plantel: lo que falta para confirmarlo

Por Redacción Deportes
Continúa el Torneo Regional Federal Amateur para los mendocinos

Torneo Regional Federal Amateur: se vienen los playoffs, con clásico en el Sur y partidazo Mendoza - San Juan

Por Emanuel Cenci