Torneo Regional Federal Amateur: se vienen los playoffs, con clásico en el Sur y partidazo Mendoza - San Juan

Este lunes por la noche, con la terminación de la Primera Ronda de la Región Cuyo, quedaron definidos todos los cruces de los playoffs por el ascenso del Torneo Regional Federal Amateur , la categoría más multitudinárea y apasionante de la AFA .

Costas no lo puede creer: la numerosa lista de bajas de Racing Club para jugar ante Boca

Con Fundación Amigos por el Deporte, Atlético Argentino, Pacífico de Alvear , Sportivo Pedal y Eugenio Bustos ya clasificados, todavía restaba conocer la suerte de los mendocinos integrantes de la Zona 4. Allí, la victoria de Huracán de San Rafael por 2 a 0 ante Malargüe dictaminó el pase del Globo como puntero, y de Ferro de Alvear en la segunda colocación.

De esta forma, quedó confirmado el camino a seguir por los cuadros de la Provincia de Mendoza en lo que vendría a ser la etapa de 16avos de final en la búsqueda de un cupo para el próximo Torneo Federal A.

Después de haber realizado una buena campaña dentro de la Zona 7, quedando solamente por detrás de FADEP (el único que pudo vencerlo), el Atlético Argentino tendrá un rival de fuste en la primera etapa de Playoffs. El cuadro de San José se medirá ante Juventud Alianza de San Juan , en un gran choque entre Mendoza y San Juan.

El Albiceleste recibirá el primer duelo en casa y luego viajará de visitante. En esa condición se siente más cómodo, ya que allí no perdió ningún partido ni recibió goles. Pero no será fácil, debido a que el Lechuzo siempre sumó en su estadio, reducto donde sólo le marcaron una vez (en el 1 a 1 ante Desamparados por la fecha 2).

En cuanto a los nombres a tener en cuenta, para los mendocinos se destaca la enorme actuación de Emmanuel Lucero, delantero que suma 4 conquistas hasta el momento. En los vecinos la cosa está más repartida, con Franco Lepe y Juan Schiany con dos gritos cada uno.

FADEP y Eugenio Bustos animarán el duelo mendocino:

image Klusener, refuerzo de lujo en el Torneo Regional Federal Amateur FADEP

FADEP es uno de los grandes candidatos a quedarse con el ascenso debido a los nombres propios que tiene en su plantel y a lo que demostró futbolísticamente en la primera etapa del certamen. Clasificó invicto en su grupo, anotó 17 goles y sólo le hicieron 2. Es una aplanadora que no reguló nunca, y hasta se dio el lujo de golear a La Dormida con un conduntende 10 a 0.

Eugenio Bustos, por su parte, también cerró como líder de su zona, ganando tres de los cuatro encuentros que jugó (en un grupo con 3 integrantes). Las dos victorias en su estadio, más los tres puntos que le robó a Volantes Unidos en Malargüe le sirvieron para quedarse con el privilegio de definir este duelo de local.

En los de San Carlos se destaca su buen juego colectivo, con jugadores interesantes que pudieron llegar al gol como Facundo Riveros, y Enzo Ponce. En los de Russell, la figura del experimentado atacante Gonzalo Klusener mete miedo a cualquiera.

San Rafael se paraliza con el clásico:

Diario LA (16) El Globo y el Tricolor cara a cara HSR /SP

El Sur de la provincia se paralizará en las próximas dos semanas, con la disputa del clásico de San Rafael entre Huracán y Sportivo Pedal. Dos viejos animadores de las competencias locales y nacionales chocarán para determinar cual sigue con vida y quién se despide de sus aspiraciones. Serán dos partidos para alquilar balcones.

Huracán tiene como bandera a los experimentados Emmanuel Díaz y Mauricio Cascón como líderes de un plantel que se adueñó de su zona, haciendo del Pretel Hermanos un estadio invencible. Pedal confía en su goleador Maximiliano Gijón (3 anotaciones), en la madurez de Alfio Lorenzo, y la confianza de Gabriel González bajo los tres palos.

El primer cara a cara será en la casa del Tricolor, y siete días más tarde la cancha del Globo también tendrá su fiesta. Que sean dos clásicos en paz, y que queden en el recuerdo de propios y extraños.

Pacífico y Ferro pelearán por un lugar en la siguiente ronda:

Diario LA (17) Alvear y un duelo especial por el Regional Pacífico / Ferro

General Alvear no se queda atrás, y también entregará un cruce departamental que promete ser apasionante. Pacífico quiere la revancha de la enorme campaña que no pudo coronar en el último torneo, y Ferro quiere construir su propia épica.

El Lobo es el mejor equipo de Mendoza, debido a que obtuvo puntaje perfecto en la fase de grupos. Venció a todos los que enfrentó, con goleadas incluidas ante Vialidad Nacional y Villa Atuel. Tiene en sus filas a jugadores con experiencia en otras categorías, como Javier Peñaloza, Enzo Tejada, Maximiliano Herrera, y Cristian Estigarribia.

Pero el Verde no se queda atrás. Ganó los tres en casa con el arco en cero, lo que le permitió abrochar la clasificación sumando dos empates en la ruta. En cuanto a los nombres, pone todas sus fichas en la buena faena anotadora de Fausto Serquera, Daniel Cabaña, Agustín Soto y Ramón Cabrera.

Así se jugará la segunda ronda del Torneo Regional Federal Amateur:

Ida: 7 de Diciembre de 2025. Vuelta: 14 de Diciembre de 2025. (L) Hacen de local en el primer partido.