Mauricio Cascón, una vida en Huracán de San Rafael: el "no" vale más que cualquier oferta

Desde hace casi 15 años, el temible delantero Mauricio Cascón defiende de manera prácticamente ininterrumpida los colores de Huracán de San Rafael . Es un vínculo que parece eterno, y que sobresale en una época de rotación constante de jugadores. El ídolo, mientras sigue inflando redes en el Torneo Regional Federal Amateur , lo repasa en el diálogo con Los Andes.

El pasado fin de semana, el atacante de 34 años y 1.91 metros de estatura desató una vez más el grito sagrado en el Estadio Pretel Hermanos . No fue un gol sólo para la fría estadística, sino que se trató del único desnivel para obtener una victoria clave ante Rincón del Atuel. Así, su equipo se prendió a la pelea por la clasificación en el Regional.

-Sí, la verdad que muy contento porque volví a meter un gol. Me hacía falta para sumar confianza. Y significó la victoria, asique doblemente contento. Por suerte estuve en el momento justo y pude convertir.

-Es un campeonato donde tenés poco tiempo para corregir. Perdés dos o tres partidos, y estás complicado. Nosotros arrancamos en Alvear contra Ferro, perdimos 1 a 0, y necesitábamos sí o sí ganar de local en nuestra cancha. Por suerte lo logramos y se encara la semana y el resto del torneo de otra forma. Si nos empataban o perdíamos, empezábamos a ver todo desde abajo.

-¿Qué opinión tenés del Torneo Regional?, ¿Influye mucho en la cabeza esperar tantos meses para jugarlo?

-La organización del torneo tendría que ser distinta. Antes era el Federal B y se jugaba todo el año, pero desde que desapareció nos quedamos todos en las ligas y hay que esperar un año. En el medio volvés a clasificar, peleás en la local y a una semana de empezar se llena de refuerzos del Federal A, que tienen que existir y está bien que vengan. Con todo respeto lo digo, no es mi caso ya que por suerte juego, pero podrían hacer que sea realmente para la gente amateur, que somos nosotros.

-¿Huracán es un club que tiene mucha presión, como lo manejás para que no te sobrepase?

-Llevo bastante tiempo en Huracán y sé las exigencias , los momentos y lo que se siente. La gente es muy pasional, siempre quiere que ganemos. Entonces manejar esa ansiedad es bastante complicado. Siempre trato de decirle a los chicos que vienen de afuera que no nos dejemos llevar por esa presión, pero que a la vez es algo lindo, porque tenés que exigirte y sacar lo mejor de vos.

-El Sur está creciendo mucho como plaza. ¿Merece un representante en el Federal A?

-El Regional es de momentos. El año pasado teníamos un equipo totalmente distinto a este año. Llegaron refuerzos de distintas categorías y en el Sur dejamos la vara muy alta. Le ganamos a Guaymallén y FADEP y después perdimos con Pacífico la semifinal, que ahora se ha reforzado bien. Nos convertimos en una plaza bastante fuerte porque dirigencialmente se está muy bien. Yo creo que sí, merecemos un equipo en la tercera categoría por el hecho de que la gente es muy futbolera acá en San Rafael, vive el fútbol de manera distinta. Ojalá que seamos nosotros.

-¿Cómo empieza tu largo vínculo con Huracán?

-Arranqué a principios de la década pasada, cuando Huracán jugaba el Federal B. Hice las inferiores en Gimnasia de La Plata y cuando me volví a San Rafael, era el club que estaba jugando este torneo. Me sumé y no me fui nunca más. Me encantó, es un club hermoso, del que soy hincha de chico, y donde mi papá fue dirigente. Vestir los colores es algo lindo.

-¿Por qué decidiste quedarte, a pesar de tener ofertas en otros clubes?

-No me fui nunca por mi trabajo, que es bastante estable. Era irme a un club a pelear un puesto, y acá en Huracán estoy cómodo. Tuve muchas posibilidades, y eso me pone muy contento. Pero yo decidí quedarme porque también en Huracán estábamos peleando cosas.

-¿Te arrepentís?

-La verdad no sé qué hubiera pasado, pero se dio así. No me arrepiento ni me reprocho absolutamente nada, es parte de la carrera de futbolista. También la gente de Huracán me lo valora mucho, así que no lo veo como algo malo.

-¿En qué equipos estuviste cerca de jugar?

-Tuve la oportunidad de irme a clubes de afuera. Real y concreto por ahí no fue mucho porque me llamaban, yo les decía lo del laburo, y se enfriaba todo. El último que me buscó fue Gutiérrez.

-A partir de todo esto… ¿Tuviste que aprender a ser referente del club?

-Es medio loco, porque yo jamás lo busqué. Capaz por mi forma de ser y llevar tantos años en el club me he ganado el respeto. Creo que eso se trabaja día a día con los compañeros, tratando de solucionar los problemas que tenga cada uno, y obviamente acompañarlo adentro de la cancha. Podés ser muy buen tipo, pero si no rendís no te queda mucha vida. Trato de llevarlo con naturalidad, pero me da vergüenza porque soy tímido.

-¿Cuál es tu mensaje a la gente del Globo?

-Agradecerle a mi familia, a mi novia, compañeros y a la gente de Huracán, que está al pie del cañón siempre. Es una institución que se merece estar en otra categoría. Invitarlos a que vengan a la cancha porque el club los necesita para poder mantenerse.