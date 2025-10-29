Quedó varada en un hotel por el huracán Melissa y causó indignación porque se quejó de la comida.

Una influencer estadounidense llamada como Jourdain , que trabaja en el sistema de salud, fue blanco de críticas en TikTok luego de publicar un video en el que se mostró molesta por la comida que recibió mientras permanecía confinada en un resort de lujo en Jamaica durante el paso del huracán Melissa .

El huracán Melissa golpea con fuerza el este de Cuba: más de 700.000 evacuados y alerta por inundaciones

Luego de su paso por Jamaica, el huracán Melissa bajó de categoría y está por impactar en Cuba

Pese a las advertencias sobre la inminente llegada del huracán, la joven viajó el viernes al hotel Sandals South Coast . Desde su habitación, comenzó a compartir una serie de videos mostrando su experiencia, que rápidamente se viralizaron y desataron polémica .

En una de las publicaciones, Jourdain muestra una bandeja de comida que el personal del hotel entregó por razones de seguridad, ya que los huéspedes no podían salir de sus habitaciones.

El clip, titulado “Desayuno en Sandals South Coast durante el huracán Melissa”, superó las 230.000 reproducciones y generó cientos de comentarios negativos.

Muchos opinaron que su reacción fue “insensible” y “fuera de lugar”, dado que Jamaica atravesaba una emergencia climática histórica con miles de evacuados y daños catastróficos. Ante la ola de críticas, Jourdain desactivó los comentarios de la publicación.

La tiktoker pidió disculpas

Horas después, la influencer subió un segundo video en el que intentó reparar la situación y aclarar su postura. Dijo estar agradecida por la comida y por el trabajo del personal del hotel, que muchos de ellos tienen familiares afectados por la tormenta.

Luego contó que viajar a Jamaica durante la alerta por huracán fue una mala decisión, pero explicó que no pudo cancelar el viaje porque el resort le habría cobrado una multa de 400 dólares por reprogramar la estadía.

“Entiendo que esto frustre a la gente y entiendo que la gente esté tratando de entenderlo, pero esto es lo que hicimos”, dijo.

Jourdain y su esposo permanecieron encerrados en el resort por más de 48 horas, mientras los aeropuertos de Kingston y Montego Bay permanecían cerrados debido a las condiciones extremas del clima.