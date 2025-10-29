29 de octubre de 2025 - 09:11

El huracán Melissa golpea con fuerza el este de Cuba: más de 700.000 evacuados y alerta por inundaciones

El devastador huracán bajó a categoría 3 y en estos momentos está en Cuba. El presidente, Miguel Díaz-Canel, advirtió en cadena nacional que esta será “una noche muy difícil”.

El huracán Melissa golpea con fuerza el este de Cuba: más de 700.000 evacuados y alerta por inundaciones.

El huracán Melissa golpea con fuerza el este de Cuba: más de 700.000 evacuados y alerta por inundaciones.

Foto:

El huracán Melissa golpea con fuerza el este de Cuba: más de 700.000 evacuados y alerta por inundaciones.

El huracán Melissa golpea con fuerza el este de Cuba: más de 700.000 evacuados y alerta por inundaciones.

Foto:

NOAA
Por Redacción Mundo

Leé además

Así se ve por dentro el huracán Melissa, de categoría 5, que llegará a Jamaica y ya dejó cuatro muertos.

Así se ve por dentro el huracán Melissa, de categoría 5: llegará a Jamaica y ya dejó cuatro muertos

Por Redacción Mundo
Fotografía de una calle inundada debido al paso del huracán Melissa este martes, en Kingston (Jamaica). El potente huracán Melissa tocó tierra en Jamaica con vientos máximos sostenidos cercanos a los 295 kilómetros por hora (185 millas), lluvias torrenciales y marejadas que amenazan con provocar inundaciones y daños catastróficos. 

Luego de su paso por Jamaica, el huracán Melissa bajó de categoría y está por impactar en Cuba

Por Redacción Mundo

El fenómeno, calificado por las autoridades como “extremadamente peligroso”, avanza hacia Guantánamo mientras se mantiene activo un amplio operativo de emergencia en toda la región oriental.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, el núcleo del huracán se desplaza a unos 19 kilómetros por hora, y se espera que cruce el este de la isla durante la mañana para luego dirigirse hacia el sureste y centro de las Bahamas en el transcurso del día.

Embed

“Melissa seguirá siendo un huracán potente cuando se desplace por las Bahamas y también al acercarse a Bermudas el jueves por la noche”, advirtió el organismo meteorológico.

Alerta en Cuba

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, advirtió en cadena nacional que esta será “una noche muy difícil” y pidió “máxima responsabilidad y precaución” a la población.

Las autoridades cubanas han advertido de que se trata de un sistema "extremadamente peligroso" por la probabilidad de que se produzcan inundaciones súbitas, deslaves, penetraciones del mar en zonas bajas costeras, derrumbes e, incluso, roturas de presas.

Embed

Las provincias más afectadas por el impacto directo del ciclón son Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas, donde los vientos huracanados ya provocan caída de árboles, cortes eléctricos y derrumbes parciales.

Hasta el momento, más de 735.000 personas fueron evacuadas o resguardadas, la mayoría en casas de familiares y amigos, pero miles permanecen en refugios temporales habilitados por el gobierno.

Daños en infraestructuras y suspensión total de actividades

El huracán obligó a detener el transporte terrestre, marítimo y aéreo, suspender las clases y asegurar infraestructuras estatales y cultivos en toda la región oriental.

Embed

Dos de las siete centrales termoeléctricas del país, consideradas la columna vertebral del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), fueron apagadas preventivamente ante el temor de daños por los fuertes vientos.

Melissa arrasó Jamaica

Antes de llegar a Cuba, Melissa azotó Jamaica como huracán de categoría 5, provocando graves destrozos en infraestructuras, cortes de electricidad que afectaron a más de medio millón de personas y el aislamiento de varias comunidades por la destrucción de rutas.

El primer ministro jamaiquino, Andrew Holness, declaró al país “zona catastrófica”.

Embed

Cuba no enfrentaba un fenómeno de esta magnitud desde Irma (2017), que dejó 10 muertos y daños por 13.000 millones de dólares, y desde Sandy (2012), que provocó 11 fallecimientos en Santiago de Cuba.

Tras permanecer entre seis y ocho horas en tierra, se espera que Melissa salga al mar por Banes, en el noreste de la isla, aunque sus efectos se sentirán por al menos diez horas más.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Huracán Melissa.

El huracán Melissa alcanza categoría 5: advierten lluvias e "inundaciones catastróficas" en Jamaica

Por Redacción Mundo
 Doca da Penha ou Orso, el líder narco del descontrol en Río de Janeiro (Brasil)

Quién es Doca, el asesino narco del Comando Vermelho por el que ofrecen una recompensa inédita

Por Redacción Mundo
Influencers que residan en china deberán tener respaldo universitario.

Si querés ser influencer en este país, necesitás título universitario: de qué se trata la nueva polémica

Por Redacción
Gobierno de Brasil convocó a una reunión de urgencia por violencia en la favela.

El Gobierno de Lula Da Silva convocó a una reunión de urgencia por la violencia en Río de Janeiro

Por Redacción