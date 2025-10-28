28 de octubre de 2025 - 11:00

Así se ve por dentro el huracán Melissa, de categoría 5: llegará a Jamaica y ya dejó cuatro muertos

El ciclón tropical avanza sobre el Caribe con vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora. Las autoridades jamaicanas anticipan "fallos estructurales totales".



Por Redacción Mundo

Un "cazador de huracanes" subió a su cuenta de X una serie de videos donde se puede apreciar la magnitud de un huracán de categoría 5: "Videos del vuelo hacia el huracán Melissa", comenzó.

Sobre este video describió: "Entramos desde el sureste justo después del amanecer y el arco brillante en la pared del ojo del extremo noroeste es la luz que está empezando a llegar a la cima desde detrás de nosotros".

En un segundo video detalló: "Segundo paso del huracán Melissa, entrando desde el suroeste... Obviamente, una tormenta muy potente, pero relativamente sencilla en este vuelo. Mucha menos actividad meso desagradable que hace 36 horas".

El huracán Melissa llega a Jamaica

Especialistas prevén que el huracán toque tierra "en las próximas horas". Según informó este martes el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, Melissa se aproxima a la costa occidental de Jamaica con vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y marejadas que amenazan con provocar inundaciones.

Además, indicaron que después de tocar tierra manteniendo su categoría máxima, cruzará al sureste de Cuba el miércoles y llegará a las Bahamas el jueves.

En Kingston y Montego Bay ya registras vientos sostenidos superiores a los 60 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 93 kilómetros por hora.

Las autoridades jamaicanas le pidieron a la población permanecer en refugios ante la inminente llagada del huracán Melissa, que podría causar "fallos estructurales totales".

Según el NHC, el fenómeno meteorológico ya causó lluvias acumuladas de entre 3,8 y 7,6 metros sobre la isla, con máximos de hasta 10 metros, lo que provocará inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra generalizados.

El ciclón también provocará una marejada ciclónica de entre 2,7 metros y 4 metros sobre el nivel del suelo en la costa sur de Jamaica, acompañada de olas grandes y destructivas.

Cuatro muertos y miles de afectados

Hasta el momento, al menos cuatro personas murieron esta semana por el huracán en Haití y República Dominicana, donde el ciclón ya provocó fuertes lluvias y deslizamientos de tierra.

La tormenta se mueve a un ritmo preocupantemente lento, lo que significa que las zonas que se encuentran en su trayectoria sufrirán las condiciones adversas durante mucho más tiempo.

