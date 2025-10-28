Así se ve por dentro el huracán Melissa, de categoría 5: llegará a Jamaica y ya dejó cuatro muertos

El huracán Melissa sigue avanzando por el Caribe y en redes sociales comienzan a circular impactantes imágenes del fenómeno meteorológico por dentro . Sus efectos ya golpean a Jamaica y hasta el momento se contabilizaron 4 muertos .

Israel denunció que los restos que entregó anoche Hamás son de un rehén ya enterrado

Un " cazador de huracanes " subió a su cuenta de X una serie de videos donde se puede apreciar la magnitud de un huracán de categoría 5 : "Videos del vuelo hacia el huracán Melissa", comenzó.

Sobre este video describió: "Entramos desde el sureste justo después del amanecer y el arco brillante en la pared del ojo del extremo noroeste es la luz que está empezando a llegar a la cima desde detrás de nosotros".

⭕ | Así se ve por dentro el “ojo” del huracán Melissa Una tripulación del 53rd Weather Reconnaissance Squadron de la United States Air Force (USAF) - conocida como “Cazadores de Huracanes” - ingresó al ojo del huracán Melissa, de categoría 5, para recopilar datos críticos.… pic.twitter.com/RfZhFus9Fd

En un segundo video detalló: "Segundo paso del huracán Melissa, entrando desde el suroeste... Obviamente, una tormenta muy potente, pero relativamente sencilla en este vuelo . Mucha menos actividad meso desagradable que hace 36 horas".

Especialistas prevén que el huracán toque tierra "en las próximas horas". Según informó este martes el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, Melissa se aproxima a la costa occidental de Jamaica con vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora , lluvias torrenciales y marejadas que amenazan con provocar inundaciones.

Además, indicaron que después de tocar tierra manteniendo su categoría máxima, cruzará al sureste de Cuba el miércoles y llegará a las Bahamas el jueves.

En Kingston y Montego Bay ya registras vientos sostenidos superiores a los 60 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 93 kilómetros por hora.

Las autoridades jamaicanas le pidieron a la población permanecer en refugios ante la inminente llagada del huracán Melissa, que podría causar "fallos estructurales totales".

Third pass through Melissa. GoPro in side window as different camera looking forward shooting in ultra high res 8k. Not sure when that might get processed as the file turned out ridiculous. Barely had HD space for it and MacBook Pro promptly chocked when I tried to edit it

Según el NHC, el fenómeno meteorológico ya causó lluvias acumuladas de entre 3,8 y 7,6 metros sobre la isla, con máximos de hasta 10 metros, lo que provocará inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra generalizados.

El ciclón también provocará una marejada ciclónica de entre 2,7 metros y 4 metros sobre el nivel del suelo en la costa sur de Jamaica, acompañada de olas grandes y destructivas.

Cuatro muertos y miles de afectados

Hasta el momento, al menos cuatro personas murieron esta semana por el huracán en Haití y República Dominicana, donde el ciclón ya provocó fuertes lluvias y deslizamientos de tierra.

La tormenta se mueve a un ritmo preocupantemente lento, lo que significa que las zonas que se encuentran en su trayectoria sufrirán las condiciones adversas durante mucho más tiempo.