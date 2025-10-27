27 de octubre de 2025 - 22:15

El huracán Melissa alcanza categoría 5: advierten lluvias e "inundaciones catastróficas" en Jamaica

El fenómeno natural ya provocó cuatro muertes y mantiene la alerta máxima en Centro América. Los vientos máximos son de casi 260 km/h.

Huracán Melissa.

Huracán Melissa.

El huracán Melissa continúa su paso devastador por el Caribe y alcanzó este lunes la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson. Las autoridades de Jamaica y países vecinos emitieron alertas extremas ante el riesgo de lluvias intensas, deslizamientos de tierra y posibles “inundaciones catastróficas”.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) informó que el fenómeno natural mantiene vientos máximos cercanos a los 260 km/h, con un desplazamiento lento que agrava la situación en las zonas afectadas.

“Melissa es ahora un huracán de categoría 5. Los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones catastróficas empeorarán en Jamaica a lo largo del día y durante la noche”, indicó el organismo.

Cuatro muertos y miles de afectados

Hasta el momento, al menos cuatro personas murieron esta semana por el huracán en Haití y República Dominicana, donde el ciclón ya provocó fuertes lluvias y deslizamientos de tierra.

La tormenta se mueve a un ritmo preocupantemente lento, lo que significa que las zonas que se encuentran en su trayectoria pueden sufrir condiciones adversas durante mucho más tiempo.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) indicó que Melissa alcanza vientos máximos de casi 260 kilómetros por hora. Las autoridades pronostican hasta cerca de un metro de lluvia, con diluvios que podrían provocar inundaciones repentinas.

“Esta posibilidad de lluvias extremas, debido a la lentitud del movimiento, va a provocar una catástrofe aquí en Jamaica”, afirmó Jamie Rhome, subdirector del NHC, en una rueda de prensa transmitida por Internet.

“Solo tienes que estar donde vayas a estar y prepararte para pasar varios días aquí”, dijo Rhome. “Las condiciones empeorarán muy, muy rápidamente aquí en las próximas horas. No salgas después del atardecer”, añadió.

Continuará hacia el norte, según pronostican

Después de pasar por Jamaica, se pronostica que la tormenta continúe hacia el norte y cruce el este de Cuba el martes por la noche, mientras siga impactando en Haití y República Dominicana. Melissa es la decimotercera tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende desde principios de junio hasta finales de noviembre.

